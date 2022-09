Avec Le Rêve de Marie, la rue aux fèvres a parlé cancer pédiatrique ce samedi

Ambiance fête ce samedi rue aux Fèvres, malgré la douleur du sujet abordé et son impact sur de trop nombreuses familles chaque année. L'association Givrotine du Rêve de Marie a décentralisé ses actions de Givry pour la première fois en direction de Chalon-sur-Saône, grâce au soutien des commerçants chalonnais et c'est un vrai succès que l'événement a remporté sous un soleil éclatant. Un moment chaleureux qui manque bien trop et dont on espère bien d'autres !

Un moment bien sympathique afin de sensibiliser chacun à Septembre en Or. L'occasion de saluer tous les artistes du collectif ESPACE DE RUE ; Sabrina Vailleau-lanni pour son magnifique Body painting, Manu et Drika pour la fresque qui sera exposée à l'hôpital de Chalon le mercredi 14 Septembre, à LETO pour son texte en hommage à Marie et à tous les jeunes qui ont participé au battle de Marie. L'association tient à remercier également Bulles de Fête Events pour sa décoration de ballons ainsi que le stand de maquillage qui a remporté une belle adhésion.

Apportez votre soutien contre les cancers pédiatriques alors que 500 enfants perdent la vie par an en France.. la première cause de mortalité chez les enfants.

L.G