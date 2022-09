Journées Européennes du Patrimoine au musée Niépce, découvrez le programme !

A l'occasion de ses cinquante ans, le musée Nicéphore Niépce propose, avec l'exposition "Penser / Classer, hommage à Georges Perec", de lever le voile sur une dimension soustraite au regard du public : dans les réserves, la richesse des collections. Tout montrer est impossible, une sélection représentative ne l'est pas d'avantage.

Autour de cet événement, les Journées européennes du Patrimoine vous invitent à rencontrer des professionnels du musée et découvrir leurs métiers et techniques, expérimenter un procédé ancien de tirage et profiter de focus et de jeux autour des collections.

Expositions temporaires / derniers jours :

« Penser/ Classer : 50 ans du musée, hommage à Georges Perec» par Emilie Bernard, commissaire d’exposition.

Samedi et dimanche entre 14h et 18 - durée : 20 à 30 min.

"Laurence Leblanc, Où subsiste encore »

Laurence Leblanc construit depuis plus de vingt ans une œuvre faite de patience et de maturation. Peu de séries à son actif, mais toujours la même exigence et le même humanisme. Dans ses clichés, presque toujours en noir et blanc, Laurence Leblanc est constamment en recherche de beauté. Avec son appareil photographique, elle se confronte aux autres aux quatre coins du monde et tente de transmettre des sensations communes, rendre perceptible ce qui nous relie tous. Lauréate du prix HSBC en 2003 et du Prix Niépce en 2016, présente dans de nombreuses collections publiques, Laurence Leblanc n’avait jamais jusqu’alors bénéficié d’une exposition rétrospective. L’exposition du musée Nicéphore Niépce fait cohabiter l’ensemble des travaux de l’artiste de ses débuts jusqu’à ses dernières créations vidéos.

Samedi et dimanche de 10h à 19h.

Visites flash « Aux origines de la photographie » :

Cette visite vous révèle les différentes étapes des recherches de Nicéphore Niépce qui le mène à l’invention de la photographie.

Samedi et dimanche entre 14h et 18h - durée : 20 min

Animations en famille : Initiations au cyanotype

Ce procédé est tributaire de la météo. Atelier non proposé en cas de faible luminosité ou pluie. En 1842, l'anglais John Frederick William Herschel (1792-1871) met au point un procédé de tirage photographique générant des clichés bleutés : le cyanotype.

Venez l’expérimenter lors de cet atelier, en famille, par la technique de l’empreinte photographique. Découvrez l’image réalisée après exposition au soleil !

Samedi et dimanche à 14h, 15h30, 17h - durée : 1h - Jauge limitée

Sur réservation à partir du 12 septembre au 03 85 48 41 98 ou [email protected]

Rencontres avec les professionnels du musée, venez découvrir leurs métiers et savoir-faire :

Les collections

Quelles sont les étapes liées à l’entrée d’un élément dans les collections du musée ? Les professionnels vous font découvrir ce cheminement, précis et nécessaire pour le référencement de l’objet et sa localisation, et vous dévoilent ainsi une des facettes de leur mission.

Samedi et dimanche entre 14h et 18h

Le conditionnement

Une des missions du musée est de conserver le patrimoine qu’il détient. Aussi, le conditionnement des images, des appareils et des objets et leur stockage doivent concourir à la fois à leur conservation mais aussi à leur sécurité lors de manipulations. Découvrez les techniques et savoir-faire employés pour la conservation en matière de photographie.

Samedi et dimanche entre 14h et 18h

La numérisation

Un nouvel élément entrant dans les collections est numérisé avec un protocole précis couvrant les différents besoins futurs d’images de cet élément. La numérisation permet en outre d’alimenter la base de données des collections, complétant ainsi la fiche descriptive liée à l’image ou l’objet concerné. Découvrez, en compagnie du photographe les laboratoires de numérisation et les différents enjeux de cette mission.

Samedi et dimanche à 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h - durée : 30 min- jauge limitée à 7 personnes - Sur réservation à partir du 12 septembre au 03 85 48 41 98 ou [email protected]

Classer ?

La collection du musée compte environ 10 500 appareils photographiques, l’équipe du musée vous invite à vous essayer, de manière ludique, au classement d’objets de collection. Sur plus d’un siècle de production d’appareils, de 1900 aux années 2000, découvrez différents modèles et plusieurs méthodes de classement !

Samedi et dimanche entre 14h et 18h - durée : 20 min.

Soutenir le musée Nicéphore Niépce : Société des Amis du musée Nicéphore Niépce

Les membres de la Société des Amis du musée Nicéphore Niépce vous proposent une vente d’ouvrages et de tirages photographiques. Une manière de se faire plaisir tout en soutenant l’action de l’association.

Samedi et dimanche entre 14h et 18h

Texte : Communiqué - Visuel : Germain Eblé, Frères et sœurs, 1931