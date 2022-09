AVIS DE DECES - Madame Denise VERJAT née JOANNIS

CHALON-SUR-SAÔNE - CRISSEY - POUILLOUX



Marie-Pierre et Pierre DROUHIN, Jean-Denis et Martine VERJAT, ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise VERJAT

née JOANNIS

survenu, à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 15 septembre 2022, à 10h30, en l'église du Sacré-Cœur à Chalon-sur-Saône.