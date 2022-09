Rentrée réussie pour la promotion 2022 de l'EGC Chalon-sur-Saône

La rentrée solennelle des 41 étudiants de l’École de Gestion et de Commerce (EGC) Centrest de Chalon-sur-Saône a eu lieu dans les locaux de la CCI Métropole de Bourgogne, ce mardi 13 septembre. Plus de détails avec Info Chalon.

Accueillie par Florence Barthomeuf, directrice de l'École de Gestion et de Commerce (EGC) Centrest, en présence de Sébastien Martin, le président du Grand Chalon qui était accompagné par Sébastien Ragot, vice-président du Grand Chalon en charge de l'enseignement supérieur, et Emmanuelle Dupuit, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la culture et du développement de la Vie Étudiante, cette promotion 2022-2023 entame une année scolaire riche d’enseignements orientés entreprise.

Cette année, ils sont 41 étudiants à intégrer le campus de Chalon-sur-Saône, une école à taille humaine qui permet de former en 3 ans après le BAC vers les métiers du management, du marketing, de la gestion et du commerce.

Soit 11 en 1ère année, 8 en 2ème année et 22 en 3ème année.

Le président du Grand Chalon, qui a rappelé la place particulière que tient la formation au sein de la CCI pour répondre au besoin du territoire, s'est également félicité de compter l’EGC parmi les grandes écoles de commerce diplômant des jeunes prêts à intégrer le marché de l’emploi.

Avec 40 ans d'existence, le campus de Chalon-sur-Saône forme avec celui de Bourg-en-Bresse, l'École de Gestion et de Commerce (EGC) Centrest.

Située au cœur d'un bassin dynamique de plus de 4700 entreprises, sa formation de proximité et de haut niveau académique permet à l'EGC de maintenir un très taux de réussite aux examens.

C'est aussi la première fois que le campus décerne une bourse d'excellence, sous la forme d'un bon d'achat de 500 euros, à une élève originaire de Haute-Saône, Florine Myotte Duquet, grâce à un fonds de dotation.

Une autre bourse d'excellence est prévue pour les 5 premiers élèves de 3ème année.

Étaient également présents Michel Brousse, le responsable du campus de Chalon-sur-Saône, Édith Mourot, assistante pédagogique, et Véronique Jungmann, professeur responsable du pôle marketing et communication.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati