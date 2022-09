Vers une baisse drastique du prix du gaz ?

L'anticipation de l'hiver et surtout des commandes effectuées au prix fort pourraient avoir raison du prix de gaz, selon une note diffusée par le géant américain Goldman Sachs. Le banquier qui suit à la trace l'évolution des marchés des matières premières considère que les prix du gaz devraient être divisés par deux d'ici l'hiver. En début de mois de septembre, Goldman Sachs s'attendait à un prix d'environ 213 euros le MWh pour l'hiver, sa nouvelle prévision fait état d'un prix en-deçà de 100 euros à horizon du premier trimestre 2023. C'est dire l'ampleur du différentiel. L'explication ? Elle est toute simple, les stocks des pays occidentaux sont au plus haut et tous ont anticipé en prévision de l'hiver. La seule grande inconnue là encore... hiver rigoureux ou pas ? Et là, ça changera tout. Du côté du Kremlin, il est évident que la donne climatique sera indispensable à son coup de pression adressé aux pays européens.

L.G