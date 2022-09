Les structures culturelles se sont réunies pour offrir au public une ‘Rentrée comme jamais !’

Le Théâtre du Port Nord situé rue Denis Papin à Chalon-sur-Saône a été investi, samedi 17 septembre à partir de 16h30 par les structures culturelles qui ont proposé de fêter ‘La Rentrée comme jamais !’.

Après une courte pause estivale pour certains, au programme de ces retrouvailles avec le public : Arts de rue, concerts, show hip-hop, soul train, DJs. Mise en place en partenariat avec le Conservatoire du Grand Chalon, LaPéniche, l’Abattoir, La Méandre, l’Arrosoir, Atelier Encrage et AChalon Spectacles, cette soirée festive souligne la reprise en force de la saison culturelle.

Les directeurs de structures culturelles ont pris la parole au cours de la soirée pour présenter cette initiative collective et souligner que de nombreux projets sont portés en commun avec des partenariats parfois de longues dates, soulignant que « ce travail ensemble » permet la richesse des propositions et contribuent à offrir notamment au public des moments de spectacles vivants de qualité.

Excellent moment avec ARIA 3000 (spectacle musical) :

Un spectacle qui prend de la hauteur avec ‘Lignes de vie’ de la Cie Lézards bleus (spectacle déambulatoire de danse de façade) :

Toute la beauté du flamenco révélée avec TRIO BIZNAGA (concert flamenco) :

Le public a été séduit par cette belle soirée, joyeuse et musicale, qui s’est prolongée jusqu’à tard dans la soirée avec After Party by DFT.

SBR