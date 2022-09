Saint Rémy Patrimoine expose des clichés, pris à diverses époques, des quartiers de la commune du 15 septembre au 13 octobre dans le hall de la mairie de Saint Rémy.

Cette exposition de clichés anciens, de différentes périodes de la vie de la commune, que ce soit sur le patrimoine bâti, culturel ou autres, est le travail de l’association Saint Rémy Patrimoine avec le soutien de la municipalité. Ce vernissage de l’exposition qui par le plus grand des hasards concordait avec la première journée du patrimoine va permettre aux san-rémois et aux habitants des communes du Grand Chalon de découvrir cette commune traversée déjà dans l’antiquité par les légions romaines et qui, au fil du temps, s’est construite et s’est développée.

Son président Michel Ravet, dans son petit discours d’ouverture de cette exposition, a remercié Florence Plissonnier maire de la commune et les personnels de la mairie ainsi que les personnes qui ont prêté ou donné les photos, … : « Vous découvrirez des clichés des quartiers de notre cité à différentes époques. Je remercie Madame le maire et toute son équipe municipale, et plus particulièrement Amélie Vion adjointe à la culture et Marvine Cantin responsable de la communication, pour le soutien apporté à notre projet. Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui ont permis, par leurs dons ou leur participation, la tenue de cette présentation d’archives photographiques. Fait du hasard, ou pas, nous sommes la première des trois journées européennes du patrimoine. C’est, au-delà d’une date à ne pas manquer, le symbole fort et l’occasion de rappeler que : le patrimoine bâti, culturel ou immatériel est partout dans nos vies, qu’il a besoin de beaucoup de soin et d’entretien pour rester dans notre quotidien, cette responsabilité incombant à chacun d’entre nous… »

Ce voyage dans le temps, au travers du quartier de Californie, de la place du carcan de Taisey, de la place du Pont Paron, ou encore de la maison Gros, du relais de diligence, du moulin de la Perche…, sera pour certains un brin nostalgique et pour d’autres source d’enrichissement personnel, mais il ne laissera personne indifférent.

Saint Rémy Patrimoine, ce sont des hommes et des femmes qui œuvrent pour sauvegarder la mémoire de nos communes, si un peu d’histoire de notre bâti ou notre culture vous intéresse, ils vous accueilleront avec plaisir dans leur association.

C.Cléaux