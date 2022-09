Samedi 24 et dimanche 25 septembre, 15e édition de la Foire nature au Centre Eden à Cuisery

Pour marquer officiellement l’arrivée de l’automne, le Centre Eden, site culturel du Département de Saône-et-Loire, accueille Fabien Gréban, photographe animalier, dans le cadre de la 15e édition de la Foire nature, le rendez-vous des passionnés de plantes et de jardinage.

Samedi 24 septembre, 20h30 : conférence « Gardiens des prairies »

Le photographe Fabien Gréban présentera de sublimes clichés qui mettent en valeur l’hermine, le renard et le chat forestier, trois élégants prédateurs indispensables à l’équilibre des prairies. Il partagera l’émotion qu’il ressent à chaque nouvelle rencontre et cette quête naturaliste où il tente d’entrer dans l’intimité de la vie sauvage des animaux.

Tarif : 2,50 € par personne



Dimanche 25 septembre, de 10h à 18h : foire nature

Dans les allées arborées du parc, plus d’une quarantaine d’exposants proposent à la vente plantes, légumes bio, arbres fruitiers mais également produits artisanaux, décoration de jardin ou encore produits bien-être. Des animations sont prévues tout au long de la journée : fabrication et dégustation de jus de pommes par les Croqueurs de pommes, exposition d’insectes par Roger Perroud, ateliers du Centre Eden, visite libre du musée et exposition temporaire Parasites, mais pas que… les relations entre les espèces.

Tarif : 2,50 € par personne - gratuit pour les moins de 6 ans



Centre Eden - Rue de l’église à Cuisery – Tél. 03 85 27 08 00 – www.centre-eden71.fr