Studin... une application bientôt accessible à tous les étudiants du Grand Chalon

Sébastien Martin, entouré d'Emmanuelle Dupuit et de Sébastien Ragot, ont levé le voile ce lundi sur une série de nouveautés à destination des étudiants du Grand Chalon. L'application "Studin" entrera en fonction d'ici quelques jours et sera ouverte à tous les étudiants de l'agglomération, à savoir quelques 2500 personnes. En lien direct avec les 22 établissements proposant plus de 50 formations post-bac, les étudiants pourront s'inscrire sur cette plate-forme, permettant "toujours plus d'interactions entre les étudiants du Grand Chalon". Studin qui sera présentée plus en profondeur d'ici quelques jours sera un outil permettant aux étudiants de disposer très rapidement de toutes les informations utiles à l'échelle de l'agglomération.

A noter que les étudiants pourront via l'application, poser toutes leurs questions concernant les services proposés par le Grand Chalon mais pas que. Une interface permettant de créer toujours plus de lien sur le territoire.

Les étudiants intéressés peuvent déjà s'inscrire via leurs établissements de référence. Par contre, il faudra patienter encore un peu pour en profiter.

L.G