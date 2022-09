HOSPICES DE BEAUNE - "L'hôpital de Beaune est le seul hôpital de France qui ne reçoit rien"

Avec son verbe bien caractéristique, Alain Suguenot, maire de Beaune, n'a pas manqué d'encenser les Hospices de Beaune, à l'occasion de ce premier point presse de rentrée, en vue des 162e ventes des vins. "L"Hôtel Dieu, c'est le monument le plus visité du quart nord-Est de la France" a lancé le maire, "et malgré les vicissitudes de ces derniers temps et les 18 mois de fermeture liés à la crise sanitaire". Un sacré sujet de fonds qui a lourdemment impacté les recettes de l'hôpital Beaunois, "l'hôpital de Beaune est le seul hôpital qui ne reçoit rien". Une précision toujours utile dans le contexte Beaunois et qui explique toute l'importance accordée à la vente de charité organisée par les Hospices.

La cause de l'enfance toujours plébiscitée par les Hospices

Une nouvelle fois, ce sont deux associations qui oeuvrent dans l'enfance qui seront au coeur de la mobilisation du futur chapitre de la vente des Hospices. 21 associations ont répondu à l'appel lancé par les Hospices et deux ont été choisies. Les noms seront communiqués ultérieurement avec toujours le sens du "teasing" mené par Alain Suguenot.

Le maire de Beaune est revenu sur le passage de relai entre la maison Christie's et Sotheby's, "on a travaillé 15 ans avec Christie's, on espère en faire autant avec Sotheby's, ce sont deux grandes maisons, c'est le jeu de la concurrence et des appels d'offre" a expliqué l'élu. "C'est bien aussi d'avoir de nouveaux partenaires. Ce n'est pas une vente comme les autres. C'est une magie, c'est la plus belle vente de charité au monde, et c'est presque difficile de la définir au regard de ce qu'elle représente. Il n'y a rien d'équivalent au monde".

Plus globalement, Alain Suguenot a précisé que "sans vente des vins, il n'y a pas d'hôpital à Beaune" sans compter "que les vins de Bourgogne n'auraient pas cette image sans la vente des vins. La solidarité a été inventée en quelque sorte à Beaune" a conclu l'élu.

Laurent Guillaumé