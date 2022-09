HOSPICES DE BEAUNE - La raison du succès ? Pour François Poher, "c'est avant tout l'engagement des 1400 salariés des Hospices"

La vente des vins, "c'est fait maison !" a lancé François Poher. "Est-ce qu'on sous-traite ?". Pour le Directeur des Hospices, c'est sans doute la raison qui explique le succès des ventes de charité organisées depuis le XVe siècle. Des propos corroborés par Alain Suguenot, Président du Conseil de surveillance, qui a rappelé que "sans la vente des vins, il n'y aurait pas d'hôpital à Beaune". A Beaune mais aussi un impact sur tout le sud Côte d'Or et le Nord Saône et Loire, quand on sait le pouvoir d'attraction exercé par Beaune et son agglomération.

En marge de la conférence de presse organisée ce mardi au sein des Hospices, l'un et l'autre ont tenu à saluer "l'engagement de tous les salariés des Hospices et des agents de la ville". "La vente des vins représente un quart du temps de travail du secrétariat des Hospices" a rajouté François Poher.

Une vente des vins indispensable au financement des investissements

Toute l'existence de lhôpital de Beaune dépend quasi exclusivement de cette vente de charité. Alors lorsqu'à l'image de l'année dernière, "c'était le plus petit nombre de lots depuis 1977 mis en vente avec 362 lots mais à des prix en hausse de + 85 %, confirmant l'appêtit pour les vins de Bourgogne".

Tout ça pour dire que le volume historique vendangé et engrangé dans les cuves des Hospices cette année vont donner une sacrée bouffée d'oxygène à l'hôpital Beaunois.

100 millions d'investissements programmés

Et côté investissements, l'hôpital ne manque pas d'ambitions au regarde de ce qui est déjà programmé. Réfection complète de l'accueil aux urgences, travail sur les passoires thermiques que sont les hébergements, augmentation "considérable" du nombre de chambres à un lit qui passeront à 85 %, passage à la neutralité carbone, reconstruction de l'hôpital de Seurre pour 20 millions d'euros, 20 millions d'euros dédiés aux Hospices avec la création de nouveaux espaces et l'ouverture au grand public de l'Espace Saint-Joseph... Tout le sud Côte d'Or est bénéficiaire des actions menées par les Hospices a précisé Alain Suguenot. Des investissements qui concernent quelques "128 000 habitants" avant de faire un clin d'oeil sur la maternité de Beaune qui attire de plus en plus depuis la Saône et Loire.

Laurent Guillaumé