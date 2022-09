AVIS DE DECES - Madame Danielle SAMIER née BARBIER

SAINT-RÉMY - GIVRY



Monsieur Jacques SAMIER, son époux ;

Thierry et Sylvie SAMIER,

Laurent et Christelle SAMIER,

Nelly et Sylvain MONNOT, ses enfants ;

Mathieu, Vincent, Guillaume, Elodie et Valentin, Thomas, ses petits-enfants ;

Nina, son arrière-petite-fille ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du départ de

Madame Danielle SAMIER

née BARBIER

survenu à l'âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 septembre à 14h30, en l'église de Givry.

Danielle repose à la chambre funéraire de Dracy-le-Fort, 64 A route d'Autun, Mansuy Funéraire.

La famille remercie le personnel soignant du Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône, pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle en son souvenir la mémoire de sa sœur chérie,

Mado

décédée en 2008.