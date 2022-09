L'institut de Cancérologie de Bourgogne installe Chalon durablement dans la lutte contre les cancers

Le travail réalisé par l’Institut de Cancérologie de Bourgogne (ICB) dans son déploiement chalonnais est une vraie bonne nouvelle pour Chalon sur Saône... mais plus largement pour tout le nord Saône et Loire.

L'ICB, implanté à Dijon, Beaune et Chalon, inaugurait semaine dernière, très officiellement, ses nouveaux locaux, flambant neufs, jouxtant la clinique Sainte-Marie. Des locaux nécessaires face à l'afflux de patients et surtout pour répondre aux contraintes de plus en plus compliquées en terme d'amplitudes horaires. C'est un mieux pour les équipes de l'ICB mais également et surtout pour les patients suivis en radiothérapie à Chalon-sur-Saône.

Désormais trois accélérateurs de particules dont un dédié à la radiothérapie stéréotaxique

Ce n'est que finalement lorsqu'on est confronté au cancer qu'on se rend compte de l'évolution des pratiques médicales. Et Chalon sur Saône est devenue au fil des mois une référence en terme de lutte contre les cancers. La radiothérapie stéréotaxique est l'une de ses technologies de pointe portée par l'ICB à Chalon. Cette technique d’irradiation de haute précision permet de délivrer une dose sur une zone très réduite, tout en épargnant les tissus sains situés à proximité. Une vraie nouveauté au regard des pratiques employées jusqu'à présent. Les techniciens ont expliqué aux élus, découvrant les infrastructures, toute la spécificité de cette technologie mais aussi les contraintes liées aux préparatifs ainsi qu'à la manipulation.

Un centre de radiothérapie fonctionnel depuis 1988

Que de temps passé et que de nouvelles pratiques de luttes contre les cancers. En accroissant sa surface de plus de 445 m2, l'ICB conforte sa place chalonnaise, a tenu à préciser Virginie Blanchard, Directrice Générale de l'ICB. Des propos sur lesquels François Rocher, oncologue et radiothérapeuthe chalonnais, a tenu à rebondir soulignant ces lieux pleins " de sérénité et d'humanité avec un parti pris architectural". Entre décembre 2020 et juin 2022, le site de Chalon s'est vu doter de deux nouveaux accélérateurs de particules, et depuis deux ans, la radiothérapie stéréotaxique est venue apporter une vraie révolution dans les traitements anti-cancer.

"Il n'y a plus l'obligation de se rendre à Dijon ou à Lyon", et mine de rien ça change totalement la donne lorsque vous êtes confrontés à des traitements particulièrement lourds, qui durent finalement que très peu de temps.

Un futur centre à Besançon ? L'ICB est en phase d'attente alors que la demande d'un nouveau centre est entre les mains de l'Agence Régionale de Santé. "Il en va de l'égalité d'accès aux soins et un traitement au plus près des territoires" livrait François Rocher.

"Une position de pointe" saluée par Bertrand Veau

Conseiller régional en charge de la démocratie et la participation citoyenne et maire de Tournus, Bertrand Veau, a dit sa fierté "d'avoir un système de soins les plus perfectionnés au monde et à disposition des habitants de Saône et Loire". Après la visite des locaux, le conseiller régional a salué "la confiance qui se dégage de ces lieux. On pourra dire autour de nous que les gens peuvent venir en toute confiance ici. On peut tous être fiers de cette présence de haute technologie".

"Un financement 100% privé" rappelle Gilles Platret

Le maire de Chalon sur Saône a insisté sur cet investissement "porté à 100 % par le privé". Pour rappel, les radiothérapeuthes sont conventionnés en secteur 1 et ne font pas appel au dépassement d'honoraire. Benjamin Schipman, radiothérapeuthe de Chalon-sur-Saône a souligné aux élus que les investissements étaient financés par les actes médicaux, ni plus ni moins. De quoi susciter une interrogation de la part des élus. "C'est la reconnaissance d'une tradition déjà ancienne de Chalon dans la luttre contre les cancers" pour Gilles Platret, "avec un éco-système très structuré en matière de prise en charge".

"La bonne synthèse entre la bienveillance et l'excellence. C'est l'exemple parfait de ce qu'il faut faire pour renforcer notre système de santé" pour Louis Margueritte, Député de la circonscription.

"Qu'est ce qu'on a comme chance d'être en France avec des technologies pareilles"

C'est sans doute Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon, qui aura eu le mot le plus juste, en soulignant cette chance d'être en France. "Les progrès sont phénoménaux dans la lutte contre les cancers" a rappelé le représentant de l'Etat, évoquant les 1200 personnes traitées par an ici même à Chalon sur Saône, avant de rendre hommage "à ces soldats de l'ombre, ceux qui mènent cette guerre alors qu'on hésite à mettre le projecteur sur vous, mais vous êtes là, tous les jours. On a besoin de vous mettre de l'Humain, on guérit de plus en plus et de mieux en mieux".

Laurent Guillaumé