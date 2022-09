GOLF  - L’élite nationale des équipes 2 seniors messieurs à Chalon jusqu’à dimanche

Après une journée consacrée à la reconnaissance du terrain les choses sérieuses ont débuté ce mercredi avec le 1er tour de la phase de qualification, disputée en stroke play.



Ce n’est pas la première fois que le « dix-huit trous » de Saint-Nicolas est le théâtre d’une épreuve fédérale. Pour ne remonter qu’aux cinq dernières années, le club cher au président Carl Fraselle a déjà organisé le championnat de France par équipes seniors 3e division messieurs groupe D en 2019 et le championnat de France par équipes messieurs 4e division poule D en 2021. Mais c’est la première fois qu’un titre est officiellement décerné au bout de plusieurs jours de compétition.

Un titre convoité par trente clubs venus de toute la France. Les couleurs de notre département étant défendues par les six golfeurs d’Avoise, Lionel Joly (index 11), Eric Favre (index 12) Georges Puech (index 14), Olivier Perret (index 16), Jocelyn Pichan (index 16) et Bruno Fourneray (index 16). Le second club de la région Bourgogne-Franche-Comté en lice étant Chailly. Bien que connaissant le parcours chalonnais pour y être venus jouer à plusieurs reprises les Montchaninois auront beaucoup de mal à figurer parmi les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de vendredi. Tant l’adversité est grande.

Un plateau de haut niveau

Que dire des Toulousains du Country Club de Palmola dont l’index est à 7 ou moins, ou d’Aix-Marseille, dont le meilleur joueur a un handicap de 1. On imagine également que les représentants du Golf Club de Lyon, du Golf Bordelais, de Bussy-Guermantes, ou encore du Golf International d’Arcachon, quelques-uns des plus grands golfs français, ne sont pas venus faire de la figuration sur les rives de la Saône. Comme d’ailleurs toutes les autres formations, à l’image du Golf du Château de Rochefort, dont deux joueurs sont venus s’entraîner il y a quelques jours lors d’une compétition dominicale.

Le tournoi est arbitré par le Vosgien Gabriel Peso, assisté par le Bourguignon Michel Corberand et par l’Alsacien Dominique Muller.

Gabriel-Henri THEULOT