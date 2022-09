Le Virade de l’espoir de Chagny c’est ce dimanche 25 septembre de 8h à 18h

Au programme, randonnées pédestres et VTT, restaurations et buvette, foire aux vins, animations et activités, stands artisanaux et tombolas.

Rendez-vous dimanche 25 septembre de 8h à 18h, place Marcel Charollais (repli à la maison du peuple en cas de pluie).





Un concert est également programmé en ouverture de la Virade le vendredi 23 septembre à 20h30 au théâtre des Copiaus.

Plus d'informations par mail à [email protected] ou par téléphone au 0385912280.