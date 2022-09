Inauguration d’un « Banc Rouge » dans le hall de l’Hôpital en mémoire d’Audrey Clément et sa fille Albane, sauvagement assassinées

« Ce banc doit représenter un mémorial et c’est un moyen de nous souvenir collectivement ! » a déclaré Gilles Platret

Vendredi 23 septembre, à 16 h 30, dans le hall de l’Hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône se déroulait l’inauguration commémorative d’un "Banc Rouge" en mémoire d’Audrey Clément et sa fille Albane sauvagement assassinées le 8 mai 2022.

Cette cérémonie d’hommage pour Audrey et Albane se déroulait en présence des parents d’Audrey, de membres de sa famille, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Philippe Collange-Campagna, Directeur du Centre Hospitalier, de Jérôme Coutet, Chef des pôles médicaux, de Bernadette Vigneron, Cadre de laboratoire, des représentantes des associations Comité Femmes Solidaires de Givry, L’Ecluse des PEP 71, le Zonta club de Beaune et de nombreux agents hospitaliers venus apporter leur soutien à la famille.

Extraits des discours prononcés :

Bernadette Vigneron : « Je voudrais d’abord vous remercier de votre présence aujourd’hui à cette cérémonie organisée par le Centre Hospitalier William Morey. Si nous sommes réunis, c’est pour rendre hommage aux femmes victimes de violence et de féminicide et tout particulièrement à notre collègue Audrey Clément et à sa fille Albane. Audrey a intégré le laboratoire en tant que technicienne le 18 juillet 2011. Elle a su parfaitement s’impliquer dans le travail et les contraintes d’une activité de nuit. Elle était compétente, efficace, volontaire, consciencieuse et dynamique. Audrey était appréciée pour sa bonne humeur, son peps mais aussi pour son caractère bien trempé et son franc parler. Je soulignerais aussi sa bienveillance envers les autres. Audrey était une femme forte et courageuse et du courage, il lui en a fallu face à la violence dont elle a été victime pendant plusieurs années. Si nous installons ce banc rouge aujourd’hui au sein de l’Hôpital, c’est que trop de sang a coulé. Ce symbole a pour but de mettre en lumière les violences intrafamiliales et de sensibiliser les passants à la détresse des victimes. Il faut que chacun ouvre les yeux et ose dénoncer ces comportements car oser dénoncer, c’est protéger!

Installer ce banc à côté du laboratoire est un symbole fort. C’est tout d’abord un hommage à notre collègue Audrey et à sa fille Albane pour ne jamais les oublier. Ancré ce symbole au sein de l’hôpital, c’est aussi confronter tout à chacun sur les violences faites aux femmes et leur triste réalité. S’il est malheureusement trop tard pour Audrey, nous pouvons toutefois nous mobiliser pour aider et protéger celles qui sont encore vivantes. Si l’installation de ce banc rouge, pouvait ne serait-ce que sauver une seule femme, ce serait déjà une grande victoire. Nous devons collectivement nous engager pour cette cause et communiquer sur les aides dont les victimes peuvent bénéficier. C’est pourquoi, nous avons décidé d’inscrire sur la plaque commémorative, les numéros d’aide pour les femmes victimes de violences, à savoir le 39 19 violences femmes info qui constitue le numéro national de référence et le numéro 0800 800 071 qui est la porte d’entrée du réseau VIF chalonnais [...] Nous remettrons également tout à l’heure 3 chèques de 1425 euros à chacune des associations représentées aujourd’hui : Comité Femmes Solidaires de Givry, L’Ecluse des PEP 71, le Zonta club de Beaune.

L’ensemble de l’équipe du laboratoire souhaite remercier Mr Philippe Collange-Campagna, Directeur du Groupement hospitalier de territoire d’avoir accepté l’installation et le financement de ce symbole, métaphore de l’engagement sans faille de l’établissement dans cette lutte. Enfin, je me fais le porte-parole des collègues d’Audrey pour remercier sa famille et tout particulièrement ses parents qui ont accepté le déroulement de cette cérémonie aujourd’hui. Cette date nous tient tout particulièrement à cœur car c’est la date d’anniversaire d’Audrey. Elle aurait 34 ans aujourd’hui. On pense à toi ma belle !!!! ».

Marion Leuba, Membre du Zonta Club de Beaune : «Tout a été dit sur cet acte de barbarie, ce triple féminicide qui a eu lieu le 8 mai dernier par un homme, qui fut à la fois le compagnon, le père et le collègue de ses victimes. Certains d’entre nous ont manifesté leur émotion et leur soutien lors de la marche blanche du 11 juin dernier dans les rue de Chalon. Aujourd’hui, nous sommes là pour nous souvenir encore une fois et pour arrêter le temps. Ce banc qui devient un monument sera chargé de transmettre cette histoire, de réactiver cette émotion afin que personne n’oublie ce qui s’est passé ce jour là. Ces féminicides nous ont particulièrement bouleversé, nous membres du Zonta. Ils nous ont convaincu s’il le fallait encore, que, plus que jamais, nous devions lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles dans le monde. Comment ? En participant comme nous le faisons depuis 2012 sous forme de plaidoyers à la Campagne Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, axée autour du 25 novembre. Par notre voix consultative auprès du conseil économique et social de l’O.N.U, par notre suivi des programmes internationaux de O.N.U Femmes […] ».

Gilles Platret : « Chers parents, chers membres de la famille et chers collègues, mesdames et messieurs, beaucoup de choses ont été dites et en particulier par les associations qui connaissent si bien la difficulté qu’il y a de porter secours à celles qui bien souvent, avant d’avoir la force, parce qu’il en faut, ont tendu la main. Tout cela parce qu’elles sont enfermées dans un sentiment incroyable de culpabilité alors qu’elles sont elles mêmes victimes. Nous savons combien il est compliqué de briser ce cercle, combien il est difficile de donner la foi dans l’institution dès lors que se sentant menacée, on va avoir le recours de demander à toutes celles et ceux qui se sont organisés pour aider les victimes. Alors pour vous la famille, aujourd’hui, je sais qu’il est important que vous sentiez à quel point tous ces agents hospitaliers qui sont là aujourd’hui et qui l’ont été dès le premier jour car dès le premier jour, ils nous ont sollicité pour organiser cette marche blanche qui était dans la puissance collective face à cette tragédie, le moyen de vous dire la sympathie qu’ils éprouvaient pour vous ! C’était important aussi que ce moment soit celui du partage et du souvenir car si ce banc n’est pas un monument, c’est un mémorial et c’est un moyen de nous souvenir collectivement.[…] Cela sera aussi un point de repère mesdames et messieurs pour vous toutes et pour vous tous. Cela sera aussi une interpellation et ce symbole du banc rouge dont la couleur correspond au sang versé par les victimes est là pour ça, pour interpeller le grand public et qu’on réfléchisse en lisant la plaque […] Car le premier défi que nous avons, c’est de briser ce cercle du silence qui va maintenir la victime dans la situation où elle se trouve et qui dans le pire des cas va lui coûter la vie […] Je suis très heureux de cette initiative collective du banc rouge et je veux vous redire toute l’amitié que nous avons pour vous et vous assurer collectivement bien évidemment qu’on restera à vos côtés pour toutes les initiatives qui seront prises pour venir en aide aux victimes des violences dans le cadre de la famille comme dans tous les autres cadres. Je vous remercie ! ».

S’en suivait la découverte de la plaque commémorative apposée sur le banc.

La remise des chèques aux associations.

