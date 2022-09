Retour sur la soirée «Pour une poignée de polars» au Mégarama Chalon

Une soirée organisée par La Bobine, l'association Chalonnaise pour le cinéma, avec une pause gourmande. Plus de détails avec Info Chalon.

Première «Une soirée, deux films» de La Bobine depuis la rentrée, la soirée «Pour une poignée de polars» a tenu toutes ses promesses, ce jeudi 22 septembre 2022.

Présentés par Chantal Thévenot, la présidente de l'association, vous aviez deux possibilités de voir les deux films proposés, à 14 heures et 18 heures 30 pour «Dédales» du réalisateur roumain Bogdan George Apetri, et à 19 heures 30 et 21 heures pour «Assault» du kazakh Adilkhan Yerzhanov.

Bien qu'ayant remporté le Grand Prix et le Prix de la Critique au festival Reims Polar 2022, la projection de ce dernier film tenait de la rareté.

La projection des deux films était entrecoupée d'une pause gourmande, un sandwich au poulet, soirée polar oblige...

Qui a dit que La Bobine n'a pas d'humour?

Prochaine «Une soirée, deux films» de La Bobine, le lundi 7 novembre, avec «Cahiers Noirs I - Viviane» et «Cahiers Noirs II - Ronit» du réalisateur israélien Shlomi Elkabetz.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati