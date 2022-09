Des élèves du lycée Émiland Gauthey en visite à L'Esquilin

Ce vendredi 23 septembre 2022, L'Esquilin a reçu une délégation d'élèves du lycée Émiland Gauthey, dans le cadre du partenariat noué entre l'établissement et la résidence autonomie le 4 août dernier, avec le soutien de Valérie Servissolle, le proviseur du lycée.

Encadrés par Valérie Picard, professeur des Métiers de la mode, et Setti Messoussa, professeur d'économie, et accueillis par Élodie Da Silva, la directrice des Résidences Automie L'Esquilin et Robert Béduneau, ce sont 15 élèves de 1ère année de CAP Vente et 24 élèves de 2nde Métiers de la mode qui se sont associés à des résidents pour confectionner des petits nœuds pour Octobre Rose.

Également présents, Nathalie Cordelier, professeur des métiers de la mode, et James Geste, professeur de français, ont fait de la co-intervention. Une action similaire est prévue à la Résidence Autonomie Robert Béduneau.

Le 7 octobre, ce sont les résidents de l'Esquilin et Robert Béduneau qui se rendront au lycée Émiland Gauthey.

