Une seconde vie commence pour eux

On ne vous parle pas de météo. Mieux : on parle de ces gens, ces familles qui ont répondu dimanche à l’invitation de l’équipe du refuge ADPA et du rayon de soleil qu’ils ont apporté.

On parle de l’équipe du refuge, sur tous les fronts, assurant la tombola, la buvette, présentant leurs protégés.

On parle de la présence lumineuse de Valérie Perrin, quittant son habit d’écrivaine à succès pour se consacrer entièrement à son rôle de marraine du refuge.

Une réussite

Le bilan de la journée est une réussite pour toute l’équipe qui s’est donnée à fond. La tombola a permis de constituer une cagnotte destinée aux protégés. Mais c’est surtout un jour béni pour les protégés qui ont trouvé un foyer aimant : 5 chatons, 3 chats, et 3 chiens. Une seconde vie a été offerte à 11 protégés. Si c’est pas une journée ensoleillée, ça…

Ça ne s’arrête pas là !

Du 25 septembre au 5 décembre, une tombola est organisée au profit des protégés de l’association Annie Claude MINIAU. Et c’est Valérie Perrin qui en offre le lot unique, et quel lot ! Pour 2 personnes, le voyage A/R en 1re classe, une nuit d’hôtel et un dîner dans un grand restaurant parisien en compagnie de Valérie PERRIN et Claude LELOUCH.

Le tirage au sort aura lieu le dimanche 11 décembre 2022, au cours de la journée « Portes ouvertes du Noël » du refuge Annie Claude MINIAU.

Nathalie DUNAND

[email protected]

Pour participer à la tombola en ligne

Du 25 septembre au 5 décembre 2022

Rendez-vous sur le Facebook de l’association : ADPA

Participation via le site helloasso : Tombola

Refuge Annie Claude Miniau (ADPA)

3, rue de Rigny – Terre des Mottes – Gueugnon

Tél. : 03 85 85 31 45 et 06 69 23 59 37

Mail : [email protected]

Site : https://www.adpa-refuge.annieclaudeminiau.fr/