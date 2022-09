Les enfants de CM1 de l’école "Notre Dame des Varanges" de Givry en visite pédagogique à Fontaines.

Rien de mieux qu’un village comme Fontaines fait de pierre et d’eau avec un patrimoine riche en monuments pour "Aller à la rencontre de ceux qui s’engagent pour le patrimoine", thème du concours scolaire du petit journal du patrimoine. C’est ce qu’ont fait les enfants de la classe de CM1 de Madame Sandrine Pelletier de l’école privée "Notre Dame des Varanges" de Givry vendredi 23 septembre.

Une matinée consacrée à la visite du musée de la maison du patrimoine et de l’église St Just.

Un groupe d’élèves, sous la responsabilité de deux mamans Narimane et Claudie, a débuté par la visite de l’exposition permanente "De la pierre à l'œuvre" qui revisite l’histoire des carrières de Fontaines et des milliers d’ouvriers qui y travaillaient carriers, tailleurs, sculpteurs et les outils qu’ils utilisaient. La visite, commentée par Michel Bonnot de Fontaines Patrimoines, a captivé l’attention des enfants. Ils n’ont pas hésité à poser de nombreuses questions sur ce qui les intriguait comme par exemple la forge ou les énorme scies, les burins et marteaux en tout genre. L’autre groupe, quant à lui, est parti par le parc avec leur professeur des écoles Madame Pelletier et Christian Bottussi président de Fontaines Patrimoines pour une visite de l’église St Just. L’église bâtie entre le XIIIe et le XVe siècle avec des pierres provenant des anciennes carrières de Saint-Hilaire est presque entièrement restaurée. Là, ils ont pu découvrir non seulement le bâtiment de pierre mais toute une architecture qui a évolué au fil des siècles, du style roman cistercien elle fût progressivement reconstruite sous un style gothique (XVème). Elle est dotée de magnifiques vitraux, les plus anciens vitraux datent de 1863 et sont attribués à Gaspard Poncet de l'école d'Hippolyte Flandrin et des sculptures de l’époque médiévale. Une statue en bois polychrome du XVIIIème siècle est inscrite au titre des monuments historiques. Guillaume Bonnet, Jean Baptiste Ravet, Antoine Chausse, François Protheau ont signé, au cours du XIXème siècle les autels, fonts baptismaux et sculptures.

Ensuite le groupe avec les mamans est parti visiter l’église pendant que celui encadré par l’enseignante visitait le musée.

Après un pique-nique dans le parc proche de la maison du patrimoine, la classe de CM1 est partie à la conquête des lavoirs de Fontaines, lavoirs riches en histoire.

Le lavoir du moulin construit en 1924 où Christiane, guide de Fontaines Patrimoines, a conté son histoire et des mythiques légendes s’y rapportant. Poursuivant le chemin, le groupe est arrivé au lavoir Saint Nicolas datant de 1832 avec sa forme octogonale et son bassin circulaire en contrebas qui servait de bains de pieds et d’abreuvoir pour les chevaux et les bœufs. Les lavoirs étaient des lieux de bavardage entre les laveuses et des légendes en sont nées, par exemple, le mythe de la Mère en gueule pour empêcher les enfants d’approcher des lavoirs.

Une balade qui a conduit de lavoirs en lavoirs les petits et les grands jusqu'au lavoir Quart Canot datant de 1866, dernier en aval du ruisseau, qui a retenu toute l’attention des enfants avec des explications de Marie et Christiane sur les gestes des lavandières. Ils ont pu jouer les lavandières avec les outils d’époque : planches à laver, battoirs, carrosses de lavandières (agenouilloirs).

Par petits groupes de 5 ou 6, ils sont passés du jeu d’eau, qui consistait à remplir le plus rapidement possible une bassine à l’aide de petits seaux en métal, à l’autre grande attraction s’exercer au métier de lavandière.

Une journée bien remplie pour tout ce petit monde mais aussi pour l’enseignante, les deux mamans de l’école de Givry et les bénévoles de Fontaines Patrimoines.

C.Cléaux