Festivités "50 ans" : Le Circuit Dijon-Prenois se prépare à fêter son anniversaire mercredi 12 Octobre

La conférence de presse avec les pilotes et acteurs des Sports Mécaniques du "Hall Of Fame" aura lieu mercredi 12 Octobre de 14H30 à 16H30 à la Salle de Presse dédiée.

(Vous pouvez me confirmer votre présence à : [email protected]/ 06 08 842 607)

"Rejoignez nous pour fêter les 50 ans de ce circuit mythique avec la 1ère édition de son "Hall of Fame" intronisant pilotes et acteurs d'exception ayant marqué l’Histoire du tracé dijonnais".

« Le Circuit Dijon-Prenois fête ses 50 ans cette année. C’est en 1967 que François Chambelland imagina son « Stade Automobile », aidé de Jean-Pierre Beltoise quant au dessin d’un tracé « court ». Durant cinq ans, les travaux se firent avec enthousiasme, reflet d’une période babyboomeuse optimiste et tournée vers l’avenir… Inauguré en 1972, le Circuit Dijon-Prenois accueillera dès ses débuts les plus grandes épreuves mondiales, avec notamment les 1000km de Dijon en 1973 comptant pour le Championnat du Monde d’endurance. Un an après, le premier de sept Grands Prix de Formule 1 réunira une foule incroyable. Le Circuit sera également le théâtre d’étapes des Tours auto et moto, mais aussi vélo, avec par trois fois le Tour de France, et accueillera l’ETCC, le WTCC, le Championnat d’Europe et de France Camion, la F3000 ou encore le DTM. Lauda, Peterson, Ickx, Pescarolo, Beltoise, Regazzoni, Andretti, Laffite, Jabouille, Arnoux, Villeneuve, Prost, Rosberg, Tambay, Agostini, Schlesser, Mass …

Aujourd’hui encore, les noms de ces légendes résonnent sur le tracé dijonnais. Ainsi, le 12 octobre prochain, entouré d’un panel de pilotes et acteurs des sports mécaniques ayant fait sa renommée, le Circuit Dijon-Prenois organise une journée de festivités, gratuite, ouverte au grand public, avec un programme de 9h à 18h, comprenant des séances de dédicaces de 14h30 à 16h30, une conférence Presse, ainsi que de nombreuses animations et exposants*. Giacomo Agostini, Jacky Ickx, Arturo Merzario, Jacques Laffite, Jean Ragnotti, Guy Fréquelin, Christian Danner, Steve Parrish, Éric Hélary, Erik Comas, Christophe Bouchut, Hubert Rigal, Charles Milesi, Jean- Louis Moncet, Bernard Asset et bien d’autres** mettront en lumière 50 Ans d’Histoire. Une journée qui saura ravir bon nombre de curieux, néophytes, familles et passionnés. Une vente aux enchères au profit de l’Association « Du Sport et Plus » (pour les enfants malades des hôpitaux français) présidée par Éric Friedrich et marrainée par Margot Laffite aura lieu à 20h30 lors de la soirée dédiée aux partenaires et aux Légendes du « Hall of Fame ». L’entrée est gratuite pour tous, restauration possible sur place. *Parcours thématique dans les coursives, visites des infrastructures, baptêmes de piste offerts au public toute la matinée, nombreuses animations dans le paddock et stands, dégustations de produits locaux, exposition d’arts, ventes d’ouvrages automobiles, exposition de véhicules d’exception historiques et modernes. **sous réserve la liste des personnalités peut changer sans préavis --> Le programme de la journée du 12 octobre qui sera ouverte au public de 9h00 à 18 h ».