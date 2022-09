Denis Goubeault désigné nouveau coordonnateur départemental Reconquête! de département

Communiqué de presse

Éric Zemmour et le Bureau exécutif de Reconquête!, sur proposition de Nicolas Bay, vice-président du mouvement, me font l'honneur de me nommer coordonnateur départemental de Saône-et-Loire.

Je succède ainsi à Jean Raffa, que je remercie pour son investissement et son dévouement.

Je m'attacherai à poursuivre et amplifier l'organisation et le développement de Reconquête! dans le département, s’agissant notamment du maillage territorial et de l'action militante.

Partout en France, Reconquête! continue de se structurer et met concrètement en œuvre le rassemblement du peuple de droite pour défendre les Français, leur identité, leur prospérité, leur sécurité et nos valeurs de civilisation.

Je suis heureux d'y prendre toute ma part avec mon équipe départementale.



Denis Goubeault

Photo info-chalon.com