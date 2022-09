Grosse opération de gendarmerie à Varennes le Grand

Les gendarmes de Sennecey-le-Grand, accompagnés de ceux du peloton motorisé de Chalon-Sur-Saône et l'équipe cynophile de Dijon, se trouvaient en contrôle sur la D906 à Varennes le Grand, puis sur la route de la Ferté à St-Ambreuil : au programme, recherche de produits stupéfiants et infractions génératrices d'accident.

Si la majeure partie des automobilistes étaient à la fois prudents et en règle, ce contrôle aura permis de relever plusieurs infractions comme le non respect d'un feu rouge et une conduite malgré une annulation du permis de conduire.