Le Tir sportif de Châtenoy le Royal a fait le plein de visiteurs pour ses portes ouvertes ce week-end du 24 et 25 septembre.

Les portes ouvertes du club de tir de Châtenoy le Royal attire toujours beaucoup de monde, les uns pour découvrir le monde du tir sportif en s’inscrivant aux ateliers proposés durant ce week-end, d’autres pour simplement découvrir le stand, ses équipements, rencontrer les dirigeants et tireurs du club.

Une organisation bien rodée où chaque adhérent a sa place pour faciliter les déplacements des inscrits aux différents parcours organisés pour ces portes ouvertes.

Ce samedi après-midi, Vincent Bergeret maire de la ville est venu au stand de tir Guy Chapuis, accompagné de Françoise Vaillant conseillère départementale.

Monsieur le maire n’a pas hésité à s’inscrire pour tester son adresse aux différentes armes.

Madame la conseillère a montré, elle aussi ses facultés à mettre les plombs dans les cibles.

Après le passage à la carabine 10 m sur cibles basculantes, un passage obligé par le pas de tir carabine 10 m sur cible et pistolet 10 m, ils ont testé la carabine 50 m debout.

Tout le week-end, les compétiteurs amateurs se sont succédés et ont fait les parcours supervisés par Daniel Guillot et Cécile Le Floch.

Monsieur Louis Margueritte député est passé dimanche matin saluer les organisateurs et visiteurs.

Jean-Marc De Micheli président de l’OMS au pistolet 10 m

Le jeune Callistan au tir 50m couché avant de passer au pas de tir à l’arbalète

Diego à l’arbalète, c’est pas mal, son père est satisfait.

Pascale Lepers adjointe à la municipalité termine son parcours par l’arbalète.

Certains sont venus en famille, parmi tous ces tireurs, quelques-uns envisagent sérieusement de continuer et d’adhérer au club.

Il ne fallait pas oublier le pas de tir 25m avec les adeptes de tir à la poudre noire et leurs collections d’armes anciennes, colt à barillet, winchester et surtout les fusils à silex. Du bruit, une grosse fumée à chaque tir et beaucoup de temps pour recharger l’arme !

Les visiteurs et tireurs ont pu se restaurer avec les gaufres faites par Marie-Jeanne à la buvette du stand.

A l’issue de ces deux jours, les parcours donnaient lieu à un classement de tous les participants.

Résultats des premiers de chaque catégorie des Portes Ouvertes. Les 280 parcours sur 2 jours ont donné comme gagnants :

Minis non licenciés : 1er Jules Revillot = 77 points sur 85 possible

Minis licenciés : 1er Timéo Ninot = 80/85

Jeunes non licenciés : 1er Lili Rose Mazoyer = 120/133

Jeunes licenciés : 1er Maël Gaetano = 110/133

Adultes non licenciés : 1er Maxime Lepers = 133/145

Adultes anciens licenciés : 1er Jérôme Terrier = 132/145

Adultes licenciés : 1er David Guillot = 135/145

Une totale satisfaction pour Yvonne Le Floch présidente et les membres du club de tir sportif de Châtenoy le Royal organisateurs de ces 2 jours de portes ouvertes.

C.Cléaux