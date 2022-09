Bridge Club de Châtenoy le Royal a tenu son assemblée générale le 26 septembre 2022.

Le Président Alain Benoît a ouvert l’assemblée générale du club en présence de madame Josette Laprée, présidente par intérim du Comité de Bridge de Bourgogne-Franche-Comté et de monsieur Grépin, représentant monsieur Bergeret, maire de Châtenoy-le-Royal, excusé.

Le président a passé la parole à madame Laprée. Celle-ci a présenté les activités du Comité de Bourgogne-Franche-Comté. « Le premier objectif a été de conserver le centre de compétition de Dijon, ce qui a conduit à un certain nombre de modifications dans les clubs de Dijon. » Elle a insisté également sur la Coupe du Comité et a invité les joueurs de Châtenoy à venir y participer.

Dans son rapport moral, le Président a remercié la mairie pour la mise à disposition des salles et de la salle des fêtes, ce qui a permis d’avoir une activité régulière et suivie. Il s’est réjouit de la bonne santé du club et de sa remise en route post-Covid, avec des tournois pour lesquels le nombre de participants a été variable, mais qu’il espère voir se stabiliser ou augmenter. Il a rendu hommage aux joueurs qui les ont quittés cette année. Il a rappelé la sortie annuelle du club à Germolles, beau succès malgré quelques contaminations virales. Il a remercié les bénévoles qui animent les rencontres de débutants le mercredi matin, débutants dont le nombre est toujours important. Il a remercié également Daniel Duveau pour ses interventions pédagogiques du mercredi après-midi, et a annoncé qu’elles vont se poursuivre cette année, le Conseil d’Administration pour sa disponibilité et son efficacité, ainsi que les bénévoles qui aident régulièrement pour la mise en place et le rangement des salles.

Le rapport du trésorier présente un club avec une situation financière saine.

L’assemblée présente a procédé au renouvellement du Conseil d’Administration. Les mandats de madame Catherine Humbert, et messieurs Alain Benoît et Bruno Bonin ont été renouvelés pour une durée de trois ans. La candidature de madame Laurence Megard au Conseil d’administration a été approuvée à l’unanimité.

En fin de séance, le Président a fait un don à la municipalité et il a remis un chèque de 300 € à monsieur Grépin, en le remerciant pour la mise à disposition des salles. Monsieur Grépin, dans son discours, s’est réjoui de la bonne santé du club et il l’a remercié de ce geste. Il a souhaité bonne continuation au club.

C.Cléaux