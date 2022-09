Coup de foudre sur la Foire du Grand Chalon

La photo du jour info-chalon

Même s’ils se nomment Emmanuel et Brigitte, ils n’ont rien à voir avec le couple présidentiel. Eux ce sont connus sur la Foire de Chalon-sur-Saône il y a 3 ans et depuis ils ne se sont plus quittés. Vous pouvez les rencontrer sur leur stand de vente de champagne ‘Vallade & Filles !

J.P.B