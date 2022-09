FOIRE DE CHALON - Les biosphères de la recherche spatiale de la NASA disponibles sur la foire

Nouveau venu sur la foire de Chalon, Aquarium Passion Service propose une petite nouveauté. Les fameuses biosphère développées dans le cadre des recherches spatiales de la NASA sont proposées à petit prix... à compter de 99 euros ! Une innovation technologique hors norme ! C'est en quelque sorte, l'écosystème terrestre réuni dans une boule de verre qui vit en totale autonomie. A l'intérieur ? Des crevettes, de l'eau de mer filtrée, des algues, des gorgones et des petits cailloux, tels sont les composants de cet écosystème qui fonctionne parfaitement.

Un micro-système totalement autonome. Les écosphères les plus anciennes que l'on connaisse ont plus de 10 ans et sont en parfait état. Certains systèmes, sans crevette, peuvent vivre plus de 18 ans, précise Thomas Nidiau, patron d'Aquarium Passion Service.

Spécialiste d'eau de mer ou d'eau douce, Thomas présente sur la foire tout le panel de ses prestations. Aquarium à la vente, à la location... Toutes les formules sont possibles. N'hésitez pas à le consulter afin de déterminer avec lui, vos besoins. Un vrai passionné... ça fait toujours plaisir !

Pour les biosphères, attention, c'est une petite poignée proposée le temps de la Foire... Le stand est situé à droite à l'entrée du Parc des Expositions jusqu'au 9 octobre.

Laurent Guillaumé