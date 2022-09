FOIRE DE CHALON - "Après des mois de sécheresse, j'ai retrouvé le sourire" confie Dominique

Dominique, c'est le Monsieur Parapluie de Saône et Loire et de la grande région. Et c'est avec un esprit taquin que notre vendeur de parapluie accueille comme il se doit les premières averses sur le secteur, de quoi lui redonner du baume au coeur. Des parapluies Made In France et même Made in Bourgogne-Franche Comté avec notamment notre célèbre enseigne locale, Neyrat. Côté prix, Dominique propose des parapluies locaux à compter de 10 euros... Le stock est disponible tout le temps de la foire... et vous aurez de quoi choisir sans difficulté ! Le temps de la foire, Dominique n'assurera pas sa présence sur les traditionnels points de vente sur les marchés !

L.G