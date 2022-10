Self-défense de Rue : il reste des places aux cours

Tous les lundis et les mercredis, à la Salle Bornet, le club dispense des cours de self-défense. Cette discipline, en vogue ces derniers temps face à la hausse du nombre d'agressions physiques, enseigne les bonnes techniques pour se défendre. Plus de détails avec Info Chalon.

Le club Self-défense de Rue est ouvert à tous, 16ans. Il propose une pratique réaliste et efficace du self-défense à un large public. Les cours sont dispensés par Jérôme C. et se déroulent à la Salle Bornet tous les lundis et mercredis de 20 heures à 22 heures.

Présidé par Laurent Jaillet (ici en photo avec la secrétaire, Louisiane Jaillet, et le trésorier, Didier Jani), ce dernier remplace Yannick Lahmar devenu depuis peu le président de la fédération française de Close Combat Operationnal System (COS).

Il n'y a pas de prérequis sportif ou un besoin d'antécédents dans cettre discipline martiale.

Ces cours ont pour objectif d'apprendre à se défendre en utilisant des gestes simples mais efficaces issus du karaté défense et du krav maga. Ils permettent de gérer le stress face à certaines situations, se sentir bien, de faire un peu d'exercices physiques et de gagner en confiance.

Jérôme explique aussi comment décrypter les situations dangereuses grâce à l'observation, à gérer l'environnement afin de ne pas être tétanisé en cas d'agression.

La pratique du club se déroule dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Il reste encore de la place pour une dizaine de personnes et le prix de la licence pour 2022-2023 est de 180 euros, avec un t-shirt COS offert.

Comme nous l'indique Laurent, le club est à la recherche de sponsors et de mécènes.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations : ☎ 06 35 97 67 18