Association Toujours Femme : Une marche malheureusement entachée par la météo

Samedi 1 octobre à partir de 14 heures 30 et à 16 heures pour un deuxième départ, avait lieu la marche annuelle de l’association ‘Toujours Femme’ sur un parcours de 3,1 km autour du lac de la Z.U.P.

Dans le sillage de la « Chalonnaise », plusieurs personnes sont venues marcher pour soutenir l’association et l’événement Octobre Rose lié à la lutte contre le cancer du sein pour soutenir la recherche, les actions de dépistage, les soins, la prise en charge des malades…

Lors de cet événement, on notait la présence d’Alain Gaudray, Vice-président en charge de la santé, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de Claudine Deleaz, Présidente de l’Association Toujours Femme, assistée des bénévoles de l’association, Gaétan Jeudy, enseignant en Physique Adapté, responsable de la société C.A.P Centre d’Activités Physiques Adaptées & Santé situé 36 Avenue Condorcet à Chatenoy-le-Royal, Lydie Philippon, chapelière, 9 B rue de Cruzille à Châtenoy-le-Royal …

Alain Gaudray confiait à info-chalon : « Tout d’abord, je voudrais excuser le Président Sébastien Martin bien sûr qui est largement représenté aujourd’hui, puisque nous sommes 2 Vice-présidents pour cette traditionnelle marche de l’Association Toujours Femme qui lance le mois Octobre Rose. Les deux Vice-présidents ont leur justification ici car Toujours Femme et le cancer du sein, c’est à la fois la solidarité et la santé donc on est là avec Madame Annie Lombard pour soutenir Toujours Femme dans cette marche traditionnelle. Je ne voudrais pas être trop rabat joie mais rappeler quand même ces quelques chiffres : Plus de 10 000 morts par le cancer du sein chez les femmes et 1ère cause de mortalité. Le dépistage maintenant on connait, c’est la palpation et la mammographie entre 50 et 74 ans, ça c’est pour la campagne nationale mais ce qui est important de savoir, c’est que dans ces deux extrêmes, on peut aussi avoir des cancers et ce n’est pas pour autant qu’il faut se mettre en dehors des clous. Pour les moins de 50 ans, ce qui est important à mon sens, c’est d’aller chercher les antécédents familiaux et les antécédents personnels. Autrement dit, tout cancer dans la famille doit faire consulter ses femmes avant 50 ans à la recherche d’un cancer du sein débutant, cela c’est la première chose. La deuxième chose c’est que le dépistage, c’est une chose mais il faut travailler aussi la prévention d’ailleurs ce qui est bien, c’est que sur ce sujet, c’est qu’il y a 28 communes qui organisent de la prévention lors de marches, activités sportives et mises en place aussi de Zumba, de marche nordique, de marche familiale. Il faut aussi impérativement réduire les consommations d’alcool et pratiquer une activité sportive régulière, c’est fondamental car cela a été prouvé dans les différentes études scientifiques que par rapport au cancer du sein, c’est 20% de moins de cancers qui apparaissent et dans le cadre des cancers déclarés, l’activité sportive qui est pratiquée une fois que le cancer est pris en compte, c’est 25% de récidive et 25% de mortalité en moins. C’est pour cela que dans les programmes proposés sur les 28 communes cette année car il y a eu une grosse mobilisation. Donc bougez et venez les rejoindre ! ».

Bravo aux participants qui ont bravé la morosité de la météo pour boucler la marche de 3,1 Km.

