Soirée partenaires réussie au R .T.C (Racing Tango Chalonnais)

Belle réception organisée à l’entreprise Simonato

Jeudi 29 septembre, à partir de 19 heures 30, à l’Entreprise Simonato située dans la zone artisanale des Tuileries à Dracy-le-Fort, le RTC accueillait ses partenaires et mécènes pour la première soirée de la saison… En raison des conditions météorologiques cette réception qui était prévue initialement en plein air à eu lieu finalement dans les locaux des hôtes d’un soir.

Une soirée partenaires qui se déroulait en présence de Franck Charlier, Conseiller Régional, délégué chargé des sports, représentant Marie-Guite Duffay, Présidente de Région Bourgogne Franche-Comté, Françoise Vaillant, Conseillère Départementale du canton de Chalon-sur-Saône 3, représentant André Accary, Président du Département, Dominique Melin, Conseillère Départementale et Vice Présidente du Grand Chalon en charge des sports, représentant Sébastien Martin, Philippe Finas, Adjoint au sport de la Ville de Chalon représentant Maire de Chalon, Gilles Platret, Olivier Grosjean, maire de Dracy le Fort, Jean François Contant, Président de la LBFC rugby ainsi que Thierry Thévenet, Président de l’OMS Chalon sur Saône.

Devant 180 convives, c’est le Chef d’entreprise, David Simonato qui lançait la soirée et présentait sa société de maçonnerie et de taille de pierre. Il rappelait à l’assemblée que la famille Simonato est depuis longtemps associée au rugby chalonnais et qu’elle reste encore aujourd’hui très présente au club, puisque Mathilde son épouse en est la trésorière, et deux de ses fils et un neveu joueurs Tangos.

Le club présentait ensuite à l’assistance le nouveau minibus de l’Association, livré par Renault Sodirac et acquis grâce au concours financier de la Région Bourgogne Franche-Comté et du Département de Saône et Loire.

S’en suivait l’allocution du Président Bernard Lécuelle avec un rapide point de vue de la vie du club.

« Comme cela fut dit lors de l’AG la semaine précédente, et mentionné dans le rapport moral, si tout va bien, rien n’est facile ! Le choix fait par le RTC et son projet sportif basé sur la formation et l’intégration dans le collectif de joueurs du cru, est un défi en soi à notre époque où tout doit aller vite. Mais le RTC sait pouvoir compter sur des gens formidables pour contribuer à sa réussite : bénévoles, staffs et éducateurs, joueurs de tous âges, dirigeants, … et les partenaires publics et privés, tous réunis ce même soir. La dynamique du RTC se poursuit donc pour cette deuxième année en fédérale 2 […] Etant rappelé que cette saison est sans doute la plus périlleuse que le RTC ait eu à connaitre, avec la nécessaire montée en performance des équipes jeunes et seniors. Mais pour accompagner sa dynamique, le RTC sait pouvoir compter sur de nouveaux membres au Comité de Direction, tous sensibilisés à diverses et plusieurs horizons mais surtout en lien avec le RTC […] ».

Il informait ensuite d’un second salarié au club, en la personne de Christophe Cabadaïs, dont le recrutement avait été soutenu financièrement par l’ANS, gage de confiance dans le club et son développement.

La soirée se poursuivait avec l’intervention de C. Cabadaïs présentant l’éventail de l’action partenaires, avec notamment les packs partenaires et l’annuaire constamment mis à jour, mais également en projet, des repas le vendredi midi pour tisser toujours plus de lien. Enfin, Rudy Léger présentait le staff du groupe séniors et une partie du collectif de joueurs qui avaient pu être présents à cette soirée …

Tous les intervenants saluèrent le dynamisme du RTC, et les représentants des collectivités régionales et départementales rappelèrent leur attachement au soutien des clubs sportifs, la participation au financement de minibus s’inscrivant dans une démarche de sécurité et de préservation de l’environnement en aidant les clubs à s’équiper d’un véhicule de transport collectif.

Mais chez les Tangos, une soirée partenaires c’est avant tout un temps de rencontres et de partage, et après les différentes interventions qui se succédèrent, les quelques 50 entreprises présentes eurent tout le temps de profiter pleinement de la soirée pour faire plus ample connaissance…

Accompagnés de rythmes jazzy du groupe les Sourdines à l’Huile, savourer le buffet servi par la Maison Morey Traiteur à Chatenoy le Royal, ainsi que déguster les vins du Château de Chamilly et la bière de la Brasserie Artisanale de Bourgogne, la soirée a connu un véritable succès.

Le RTC remercie tout particulièrement David et Mathilde Simonato pour leur accueil et leur organisation sans faille, et donne rendez vous à ses partenaires… très prochainement.

J.P.B