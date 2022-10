CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-REMY - Les démissionnaires répondent et enfoncent le clou

Les élus municipaux de Saint-Rémy démissionnaires ont souhaité apporter une réponse après la réponse de Florence Plissonnier et son équipe.

"Le mensonge n’a jamais été notre credo.

OUI, il y a bien eu cinq démissionnaires et pour l’un de nous ce fut la deuxième fois. Chacun a pris sa décision, sans pression ni manipulation externe. Le libre arbitre est un droit universel. Jamais il ne nous a été demandé de nous positionner. Nous l’avons fait, pour exprimer notre désaccord.

OUI, les cinq démissionnaires étaient informés de la parution de l’article dans Info Chalon. Nous prônons la concertation et l’entente.

OUI, l’une d’entre nous a changé d’avis. C’est son choix, nous ne nous permettrons pas de juger sa décision.

OUI, certains d’entre nous étions présents à toutes les séances et réunions, ou représentés quand cela était possible, malgré des horaires en journée incompatibles avec une vie professionnelle active. D’autres non, par choix ou contraintes professionnelles.

NON, nous n’avons pas siégé au dernier conseil municipal, notre place n’y était plus, nous avions déjà démissionné. Nous aurions pu démissionner en séance, comme il est de coutume de le faire, mais par respect, nous avons fait le choix de retrait par courrier.

OUI, nous ne ressentons ni d’écoute ni de prise en compte des opinions. Le conseil municipal entre-autre, dans sa forme actuelle, n’est pas une séance d’échange, telle que nous avions pu la connaître. Quand, à 4 démissions ont lieu au sein d’un même conseil municipal , s’ajoutent un mouvement interne de personnel, l’ère de la remise en question et d’écoute ne serait-elle pas de rigueur ? Conséquence du phénomène actuel de la grande démission ou vrai problème de fonctionnement et de gestion ?"

Céline Chanut, Anita Olive, Pascal Bosquet et Edith Calmano