"Inflation : protégeons les Français" demande Olivier Damien, conseiller régional RN de Bourgogne-Franche Comté

L’inflation généralisée qui touche actuellement en France de nombreux produits de consommation courante, dont les ressources énergétiques, pénalise gravement le pouvoir d’achat des Français. Ainsi, c’est un renchérissement moyen de 6 à 8 % du coût de la vie qui est attendu d’ici la fin de l’année.



Cette situation qui était prévisible depuis de nombreux mois, et annoncée par Marine Le Pen dès l’automne 2021, n’a en rien été anticipée par la Macronie. Malgré les alertes du Rassemblement National, ils ont fait le choix délibéré de délaisser la filière nucléaire qui assurait notre indépendance énergétique, nous rendant ainsi dépendant d’approvisionnements étrangers. Ce faisant, Emmanuel Macron a précipité le pays vers une crise dont nul, à l’heure actuelle, ne peut prédire ni la durée, ni l’ampleur.



Les collectivités territoriales sont et seront également lourdement impactées. Ainsi, plusieurs d’entre-elles doivent anticiper un alourdissement important de leurs budgets de fonctionnement. Rien que pour la Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay nous annonce déjà une facture de 80 millions d’euros.



Quoi qu’en dise Bruno Le Maire, ce sont les usagers et les contribuables qui seront amenés à payer pour les mauvais choix politiques du gouvernement actuel. Et ce ne sont pas les quelques cadeaux financiers ou fiscaux qui, d’une part, pallieront une absence totale de ligne politique efficace et cohérente, et, d’autre part, résoudront durablement les difficultés financières dans lesquelles se trouvent d’ores et déjà plongés de nombreux français.



Que ce soit à l’Assemblée nationale ou dans nos territoires, les élus du Rassemblement National assumeront leurs responsabilités. Ils dénonceront, comme ils l’ont toujours fait, les dépenses publiques inutiles qui ne profitent pas directement à la communauté nationale. Ils feront des propositions concrètes pour que chaque euro dépensé soit un euro utile au confort et au bien-être des Français. Ils s’opposeront enfin, à toutes les mesures dilatoires et inutilement coûteuses dont le pouvoir macroniste s’est fait le spécialiste.



Olivier Damien,

Conseiller régional RN de Bourgogne Franche-Comté