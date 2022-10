Dès ce soir : 'Room', le spectacle de James Thierrée ouvre la saison de l'Espace des Arts

En imaginant une chambre lumineuse et mystérieuse, James Thierrée propose une pièce où le burlesque côtoie le rêve, où l’humour est ébranlé par le cauchemar, où ses pensées intimes se dévoilent sans masque. Autour de lui, dix musiciens, comédiens, danseurs et acrobates, artistes obsessionnels et singuliers, poussent à son paroxysme la dépendance entre l’univers de l’instrument et celui du corps. Dans cette pièce à haut plafond, aux murs épais et au plancher craquant, tout se module en permanence, s’écroule, se transforme et s’éparpille dans un rythme vertigineux.

Entre d’exceptionnels interprètes, de magnifiques costumes et les impressionnantes variations du décor, James Thierrée chante, joue du piano, parle et s’élève tel un être sensible qui ose révéler ses états d’âme et ses sentiments sur la liberté. La démesure de cette fête est un heureux et éblouissant événement !

MAR 4 OCT 2022 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

MER 5 OCT 2022 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

VEN 7 OCT 2022 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

SAM 8 OCT 2022 — 17h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Durée : 1h45 - Tarifs : de 15 à 30€ - Renseignements/réservation : 03 85 42 52 12

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Richard Haughton