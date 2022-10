AVIS DE DECES - Madame Jeannine COMPAGNON née GARNIER

OUROUX-SUR-SAÔNE - BAUDRIÈRES - SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN



Robert COMPAGNON,

son époux ;

Christine et Dominique OUDOT,

ses enfants ;

Cédric OUDOT et

Virginie BATTAIA,

Romain et Emilie OUDOT,

ses petits-enfants ;

Tom, Nathan, Paul, Robin,

ses arrière-petits-enfants ;

ses beaux-frères et

belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannine COMPAGNON

née GARNIER

survenu le 2 octobre 2022

à l'aube de ses 87 ans.

Un dernier au revoir aura lieu le vendredi 7 octobre 2022 à 15h15 en la salle du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Jeannine repose à la chambre funéraire de l'Abergement-Sainte-Colombe.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prennent part à sa peine.