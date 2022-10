L’Union des Entreprises du Paysage Bourgogne-Franche-Comté lancent un jardin mobile

Alors que le végétal est plus que jamais plébiscité par les Français, les élèves de Blanches fleurs pourront découvrir et expérimenter ses bienfaits avec la création d’un jardin mobile. Les enfants de l’école de Beaune seront les premiers de la région Bourgogne-Franche-Comté à participer à un tel projet, favorisant la végétalisation des cours d’écoles et in fine des villes.

À cette occasion, Cédric Morel, président régional de l’Unep, et Sébastien Marilly, trésorier régional de l’Unep, présenteront le jardin mobile et ses bienfaits pour la ville et la biodiversité. L’équipe pédagogique de l’établissement sera présente etapportera son témoignage sur les outils mis en place pour accompagner les élèves sur ce projet, pendant que les enfants testeront en direct.

Les entreprises du paysage planteront un arbre dans la cour de l’école, offert par l’Unep Bourgogne-Franche-Comté, en présence du maire de Beaune, Alain Suguenot, et des services techniques de la ville.