Jean-François ALBERT, nouveau Directeur des Relations avec les Collectivités Locales pour Orange en Saône-et-Loire

Interlocuteur des élus, des représentants de l’Etat et des chambres consulaires dans le département de Côte-d’Or, Jean-François Albert a un rôle de conseil et d'accompagnement avec une grande proximité. Il coordonne les ressources d’Orange en vue d'apporter les réponses dédiées aux besoins des collectivités.

Il intervient principalement sur 4 grands thèmes où Orange joue un rôle majeur : l'aménagement numérique du territoire, la promotion des usages, des services innovants à destination des collectivités et des citoyens, l’accompagnement de la transformation numérique des territoires ainsi que la lutte contre la fracture numérique avec des actions de solidarité et d’inclusion numérique.

Jean-François Albert, a réalisé une grande partie de sa carrière professionnelle dans le domaine du commerce grand public. En 2007 il se diversifie et décide d’œuvrer dans le management, en particulier en boutique mais également en tant que formateur des managers de l’ADGE puis plus tard comme responsable AQP (Accompagnement Qualité Partenaires).

Depuis le 1er mars 2022, il est l’interlocuteur des élus sur le département de la Saône-et-Loire. Associées à une très bonne connaissance des acteurs internes du groupe Orange sur la région, ces différentes fonctions lui ont permis de développer des compétences qu’il souhaite aujourd‘hui mettre au service du territoire de la Bourgogne Franche-Comté, dans le cadre de relations constructives et de confiance.