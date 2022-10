AVIS DE DECES - Madame Annie MATTERA née LABAUNE

SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU



Bernard, son époux ;

Claude et Véronique, Cécile et Jean, ses enfants ;

Léna, Jules, Juliette, ses petits-enfants ;

Rose et Georges, sa sœur et son beau-frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Annie MATTERA

née LABAUNE

survenu le 4 octobre 2022,

à l'âge de 77 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 12 octobre 2022, à 10 heures, en l'église de Saint-Martin-Sous-Montaigu.

La famille remercie le

personnel de l'Ehpad et de l'hôpital de Chagny.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.