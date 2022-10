FOIRE DE CHALON : Le Marchand de bonheur saura ravir vos papilles

Avis à tous les gourmands : Le Marchand de bonheur vous attend sur la Foire de Chalon-sur-Saône avec d'excellents nougats et pâtes de fruits de Provence, Plus de détails avec Info Chalon.

Oubliez les pâtes de fruits des grandes surfaces et découvrez la VRAIE pâte de fruits, préparée comme autrefois avec Le Marchand de bonheur à la Foire de Chalon-sur-Saône.

Les sympathiques Claude et Corinne Bouilly sauront vous surprendre avec un large choix de produits d'excellence !

Les pâtes de fruits sont des confiseries provençales à forte teneur en fruits - bien plus que toute autre préparation à base de fruits.

Fabriquées à partir de fruits frais, de sucre et parfois d'épices ou d'arômes naturels, les pâtes de fruits du Marchand de bonheur ressemblent dans leur préparation à celle de la confiture, mais avec une cuisson beaucoup plus longue à une température plus basse. On obtient ainsi un rendement plus faible, mais un délicieux goût concentré de fruits.

Héritiers d'une maison centenaire des Alpes de Haute-Provence, Claude et Corinne travaillent avec passion au cœur des vergers, en suivant des méthodes ancestrales pour sublimer le goût des fruits. C'est surtout et avant tout, 13 parfums de pâtes de fruits de Provence.

Il n'est pas de Noël en Provence sans avoir sur sa table, du nougat de pays. Le Marchand de bonheur vous propose 4 parfums de nougats de Provence, dont les fameux nougats de montagne et de miel de lavande.

Si vous cherchez une idée de cadeau pour faire découvrir les confiseries de Provence, avec Le Marchand de bonheur, vous êtes au bon endroit !

À déguster à tout moment de la journée, pour un goûter ou une gourmandise, les saveurs naturelles des pâtes de fruits et des nougats du Marchand de bonheur sont un régal pour les papilles !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations : ☎ 06 83 16 02 24 / [email protected]

Page Facebook : Le marchand de bonheur