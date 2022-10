Rencontre avec Sophie Dauny, décoratrice florale et créatrice de Gentil Coquelicot

Sophie Dauny fait partie du collectif des ’12 Colette’ pour lequel elle est la créatrice de compositions florales diverses (accessoires cheveux, couronnes décoratives, bouquets…). Elle a créé son entreprise, il y a 2 ans maintenant, « avec comme unique but d’oser montrer ma passion », explique-t-elle avant de poursuivre : « Très rapidement, c’est devenu mon nouvel équilibre. […] J’ai enfin trouvé ce qu’il me manquait pour m'animer de l’intérieur ». Ses superbes créations sont à découvrir.

Interview :

Crédit photo portrait : Lorene Creusot

Sophie, vous cumulez deux emplois, l’un dans la tonnellerie et l’autre, à votre compte, ce n’est pas trop difficile de tout concilier ?

Ce serait mentir que de dire qu’il est facile de concilier 2 métiers. Cependant c’est un choix actuellement car ces 2 emplois se complètent pour mon équilibre personnel. On m’a toujours appris à ne pas avoir peur du travail, à se retrousser les manches quand il le faut. Là, j’applique simplement cela ; cependant mon travail dans les fleurs est avant tout une passion, donc je souhaite aussi et surtout relever que quand on travaille avec le cœur, ce n’est pas un dur labeur. Je réalise chaque nouvelle commande avec beaucoup d’amour et je pense même que je m’apporte autant de bien que j’en apporte aux clients en réalisant des compositions sur mesure pour être au plus proche de leurs envies.

Pouvez-vous nous dire comment est née votre passion pour la décoration florale ?

J’ai toujours aimé les fleurs, la nature, la décoration. J’ai également toujours aimé créer, d’abord en dessinant, puis en bricolant, et enfin à présent en composant des créations florales. Quand on a touché à tout, il est parfois difficile de trouver vraiment sa voie. C’était un peu mon cas jusqu’au jour où j’ai commencé à créer ma première composition fleurie. Une vraie révélation ! J’ai donc très vite accroché avec les fleurs stabilisées qui apportent la touche de décoration fleurie dans les intérieurs et qui est durable. Tout ce que j’aime ! De plus ce qui me plaît également plus que tout, c’est la satisfaction de mes clients, c’est pourquoi j’ai décidé de vraiment proposer en premier lieu le ‘sur mesure’. Avec cette option, le client me donne ses souhaits de fleurs, dimensions, couleurs, supports, etc. Je me garde aussi le droit de faire un stock de diverses compositions qui pour le coup sont réalisées au gré de mes envies !

Qu’est-ce qui vous inspire et quelle est votre philosophie de vie ?

Je suis inspirée par les saisons, par les tendances, par la nature. Mais je crois que ce qui m’anime plus que tout, c’est ma sensibilité, qui a pu être un fardeau étant plus jeune, mais qui se révèle être une force dans mon travail aujourd’hui. Je crée comme je ressens, je me laisse aussi guider par ce qui me fait vibrer, me provoque des émotions positives. Quand on aime les choses et qu’on est hypersensible, on aime en puissance 1000. Donc j’apprends chaque jour à canaliser tout ça, et c’est clairement ma concentration lorsque je réalise les compositions qui m’aide à remettre tout ça en ordre. Souvent on me contacte via les réseaux pour me demander comment j’ai créé mon entreprise, quel est mon parcours. J’adore aider les gens, les motiver à les inciter à sauter le pas de la micro entreprise ! Car certes il faut amasser du travail pour réussir à se faire connaître, mais il faut prendre le risque de tenter l’expérience. Donc j’aime donner cette envie aux gens qui me consultent. C’est important d’y croire, tout simplement.

Comment peut-on vous contacter et pour quelles occasions ?

N’ayant pas de boutique avec vitrine et pignon sur rue, il faut me contacter par téléphone, au 06 74 44 45 06, par mail à [email protected] , et bien évidemment via tous les réseaux sociaux habituels (Facebook, Instagram et WhatsApp). J’ai mon atelier de fabrication à mon domicile, qui est également ouvert sur rdv pour venir voir mon travail et voir mon stock qui permet les achats de dernière minute. Je réponds à toutes les demandes avec la plus grande attention, que ce soit une commande de couronne de cheveux pour le baptême de votre enfant, ou pour un mariage de 150 personnes, je n’ai aucune limite. La seule chose à noter, c’est que la saison des mariages est intense, donc je suis parfois un peu happée par ces productions en juillet et août, au détriment des autres compositions. Cependant je continue d’être sur ces différents créneaux de décoration d’intérieur, mariages, décoration de chambre d’enfant et bijoux fleuris, etc. Je mets entre 24 et 72h pour répondre à toutes les demandes et les réseaux facilitant les échanges, j’aime pouvoir communiquer avec mes clients pour cerner leurs besoins ou inversement, pour les guider.

Interview : SBR - Crédits photos autres visuels : Motion Peaks, Anaelle Pelletier photographe, Les shootings d'Emilie, Kevin Durand photographe. Photos transmises par Sophie Dauny pour publication.