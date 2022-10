La CPME 71 en mission économique en Haute-Savoie

Quatre établissements ont été choisis par Damien Giraud, son secrétaire général, et ont fait l'objet de des visites de découverte.

La Société des eaux minérales d'Evian,située à Amphion dont la production s'élève à 2,2 milliards de bouteilles par an alors que six millions de bouteilles quittent chaque jour le site d'Evian.

Inauguré en 2017, le site industriel Evian est «neutre en carbone» et depuis avril 2020, les produits sont également certifiés au niveau mondial par Carbon Trust.

L'entreprise Chabert, entreprise familiale perpétue la tradition des fruitières savoyardes fabriquant et affinant une gamme de fromages notamment les appellations Abondance AOP, Reblochon AOP, Tomme de Savoie, Tome des Bauges (sic), Gruyère de France.

L'entreprise Thomas Le Prince, dont le métier principal est l'arboriculture exploite 130 hectares de verger et offre à la vente des fruits frais distribués localement ainsi que des jus et compotes transformés sur place. Thomas Leprince, entreprise familiale est le premier producteur de pommes et poires en Savoie et Haute Savoie.



Staübli est fournisseur mondial de solutions mécatroniques, avec quatre divisions distinctes : Electrical Connectors, Fluid Connectors, Robotics et Textile. Stäubli Robotics fournit des services d’ingénierie et d’assistance technique reconnus pour leur efficacité et leur fiabilité. La France est à ce jour un des pays d'Europe encore sous équipée en robotique.

Dans chaque société ce sont des problématiques différentes qui sont évoquées tant sur le plan techniques qu'économiques.

Ces visites ont aussi l'intérêt de permettre aux entrepreneurs du département de se rapprocher et de découvrir les activités des autres entreprises membres de la CPME 71.