Derby : Rugby Tango Chalonnais 47 Metz 13 : Les rugbymans chalonnais séduisants atomisent leurs adversaires

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait lors de son deuxième match à domicile de la saison 2022/2023 du championnat de fédérale 2 (poule 1), l’équipe de Metz.

Un match qui s’annonçait déjà capital dans l’objectif du club chalonnais qui vise le maintien cette année et qui restait sur deux revers consécutifs : Une claque reçue par le voisin creusotin à domicile 10 à 54 et dernièrement à Lons le Saulnier alors qu’ils avaient dominé toute la partie, menant même 19 à 6 à la 70e et finalement connaitre une fin de match à sens unique qui a permis aux joueurs locaux d’arracher la victoire dans les arrêts de jeu 20 à 19.

Mais l’équipe de Metz qui se déplaçait à Chalon n’avait rien d’une foudre de guerre, une équipe qui occupait l’avant dernière place du championnat (11ème) avec 2 points, sans avoir gagné aucun match. Les chalonnais eux, qui avaient déjà gagné un match à l’extérieur à Rillieux-la-Pape sur le score de 23 à 28 avaient donc l’occasion de se rassurer et de remonter au classement général pour s’éloigner de la zone de relégation.

Alors les tangos allaient-ils en profiter ?

Le résumé de la rencontre d’info-chalon.com

Fiche Technique de la rencontre

Terrain : Pelouse en bon état Condition atmosphérique : Temps ensoleillé

Vent : faible Affluence : 500 personnes

Entraineurs Chalon : Rudy Leger Adjoint de terrain Chalon : Christophe Cabadaïs

Arbitrage : Nicolas Onfray (Ligue IDF) Délégué du match : Michel Seillier

Carton blanc pour Chalon : Fernandes (79’)

Carton jaune pour Metz : Zanardini (4’), Mathouillot (42’)

Carton blanc pour Metz : Albert (36’ placage haut)

Rentrées à Chalon-sur-Saône : Lebeault (18’), Mennweg et Fernandes (40’), Bajard et Gonon (54’), Allibert (60’) Guy (70’)

Rentrées Metz : Sanchez (40’), Walter et Fabing (48’), Astrentz et Dalmard (54’), Constant (61’), Brousse 65’,

A noter, la belle action de solidarité de la part du RTC qui reversait l’intégralité de la recette à l’Association ‘Toujours Femme’

Résumé (début du match 15 H 10)

Le match commence à 15 heures 10 et on sent d’entrée de jeu que les chalonnais ont la pression pour leur deuxième match de la saison à domicile. Ils se font d’ailleurs cueillir à froid et se mettent à la faute sur un replacement pour offrir une pénalité aux visiteurs à 20 mètres légèrement face aux poteaux, pénalité qui sera transformée par Ait El Kaid, (Chalon 0 Metz 3, 1’). Les chalonnais vont tout de suite réagir et de la plus belle des façons car sur une action collective et un maul en progression le pilier chalonnais Picamelot va aplatir le cuir sur la droite des poteaux, un essai transformé par Girard (Chalon 7 Metz 3, 4’). Suite à cet essai, le jeu s’équilibre et ce sont les messins qui mettent la main sur le ballon et qui poussent à nouveau les chalonnais à la faute sur une position de hors-jeu. Une pénalité légèrement excentrés à 25 mètres sur le côté droit des poteaux qui sera transformée par Ait El Kaid, (Chalon 7 Metz 6, 21’). Chalon sent un frisson lui courir sur le dos et réagit de la plus belle des façons par un nette domination d’une dizaine de minutes qui va se solder par 2 pénalités obtenues, la première à 30 mètres sur le côté gauche des poteaux qui ne sera pas transformée par Girard (33’) la deuxième à 40 mètres des poteaux plein axe sera elle transformée par Girard (Chalon 10 Metz 6, 35’). Chalon est maintenant dominateur sur le jeu et obtient une nouvelle fois une pénalité pour une position de hors-jeu visiteurs qui sera transformée par Girard (Chalon 13 Metz 6, 37’). C’est d’ailleurs sur ce score que les citrons seront sifflés.

Début de seconde mi-temps :

Chalon revient en conquérant en seconde mi-temps, puissant sur les mauls, sur les regroupements, dans les percussions et en défense, les joueurs chalonnais mettent leur emprise sur le match et c’est fort logiquement qu’ils obtiennent une nouvelle pénalité à 25 mètres sur le côté gauche des poteaux qui sera transformée par Girard (Chalon 16 Metz 6, 47’). Les chalonnais déroulent leur rugby et suite à une action collective rondement menée avec les percussions plein axe de Lacomme et Pages, c’est Maraud qui est servi et qui enrhume ses adversaires pour aller aplatir le cuir sur le côté droit de la défense visiteuse. Essai qui ne sera pas transformé par Girard (Chalon 21 Metz 6, 53’). Désormais on arrête plus les chalonnais qui sont totalement dominateur avec des percées de Simonato, de Sibille, de Pages et dans l’axe le remarquable travail de Conttenceau. Si bien que suite à une nouvelle action collective, c’est Bajard qui lui aussi transperce la défense visiteuse pour aplatir le ballon oval dans l’embut messin. Essai qui sera transformé par Girard (Chalon 28 Metz 6, 60’). Des chalonnais qui continuent leurs efforts pour un essai en force sur le côté gauche des poteaux aplati par le capitaine Conttenceau, essai transformé par Girard, (Chalon 35 Metz 6, 65’). Les visiteurs en ont marre de subir et tentent de redresser la tête et ils y arrivent suite à une belle phase collective qui permet à Mathouillot d’aller aplatir le cuir sous les poteaux chalonnais. Essai qui sera transformé par Ait El Kaid, (Chalon 35 Metz 13, 67’). Mais les visiteurs n’ont pas le temps de savourer leur essai, que les chalonnais repartent de plus belle et sur une belle action collective, c’est Denet qui aplatit en coin, essai qui ne sera pas transformé par Girard (Chalon 40 Metz 13, 69’). Désormais on arrête plus les rugbymans chalonnais qui enfoncent le clou par un nouvel essai d’Alibert, essai transformé par Girard (Chalon 47 Metz 13, 74’). C’est le score final qui permet aux chalonnais de gagner ce match par 6 essais à 1 et de remporter le bonus offensif.

Analyse journalistique côté Chalon : On a aimé les percussions des premières lignes, les percées dans les lignes adverses de Lemercier, Girard et Sibille, les débordements de Marot et Simonato, les relances astucieuses et pleines d'audaces de Pages mais l’homme du match qui mérite une mention car il a été omniprésent aussi bien en défense qu’en attaque, c’est Spinel !

Suite à cette belle victoire le coach/ adjoint Christophe Cabadaïs confiait à info-chalon : « Alors on a eu les 20 premières minutes compliquées car on n’est pas rentrés dans le match tout de suite. On avait une petite pression négative sur ce début de rencontre parce que c’était notre deuxième match à domicile et qu’il fallait gagner absolument, alors on s’est mis la pression tout seul. Ensuite, on a mis la main sur le ballon et on a mis notre jeu en place et puis le fait de jouer et de finalement se faire des passes et d’avancer cela a payé. En deuxième mi-temps, on a proposé un jeu propre qui s’est conclu par pas mal d’essais donc c’est une grosse satisfaction. Surtout que l’on prend le point bonus offensif alors que Lons-le-Saulnier ne l’a pas pris contre eux. C’est donc la cerise sur le gâteau ! Maintenant on va à Grand Dôle la semaine prochaine et on va à Saint-Claude la semaine d'après, encore 2 gros matchs ! ».

Lors de ce match dans les tribunes on notait la présence de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap et de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S.

Félicitation aussi à l’équipe B de Chalon qui s’impose brillamment contre Metz sur le score sans appel de 69 à 0 et qui conforte sa première place au classement général.

Prochain match pour les équipes A et B à Grand Dole et à Saint-Claude

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B