Réunion de rentrée pour les dirigeants du Comité départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif

L’heure de la rentrée a sonné pour les administrateurs du Comité départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de Saône-et-Loire (CDMJSEA 71), qui se sont réunis en ce premier jeudi d’octobre en la salle du conseil de la mairie de Digoin sous la présidence de Gérard Tollard. Une salle mise à disposition par le premier magistrat de la ville David Bême, que le président du CDMJSEA 71 a tenu à remercier.

Dans un premier temps Gérard Tollard a eu une pensée pour Gérard Durozoy, président de la Fédération française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de 2013 à mars 2022, décédé le 16 août dernier à l’âge de 76 ans après un long combat contre la maladie.

119 membres en 2022

Premier point abordé : l’état définitif des licenciés en 2022. Le trésorier Marius Viero a annoncé que le CDMJSEA 71 comptait actuellement 119 membres, à savoir 97 hommes et 22 femmes. Un effectif en légère progression au fil des ans. Marius Viero a également indiqué que le nombre des médaillés de bronze en ce qui concerne la Saône-et-Loire était cette année de trente-cinq, avant de signaler que pour ce qui est de notre département dans la promotion du 1er janvier figurent deux médailles d’or et deux médailles d’argent et dans celle du 14 juillet cinq médailles d’argent. La remise des dites médailles étant normalement prévue le 7 décembre prochain à la Préfecture à Mâcon.

Dix bénévoles récompensés le 25 novembre

Autre sujet évoqué : la Journée mondiale du bénévolat programmé chaque année le 5 décembre. Le président Gérard Tollard a rappelé que dans le cadre de cette journée le CDMJSEA 71 allait une nouvelle fois mettre à l’honneur dix bénévoles, cinq femmes et cinq hommes, des personnes qui œuvrent souvent dans l’ombre. En première partie de la traditionnelle soirée des Trophées de l’Office Municipal des Sports de Châtenoy-le-Royal, qui aura lieu le vendredi 25 novembre à partir de 19 heures à la salle des fêtes Maurice Ravel.

Notons enfin que l’assemblée générale 2023 se déroulera le samedi 25 février à l’Espace à la vie associative à Autun.

Gabriel-Henri THEULOT