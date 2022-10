Illusions perdues de Balzac : un spectacle à la bibliothèque de Châtenoy le Royal samedi 15 octobre à 17h00.

Spectacle Balzac

A l'été 1821, époque à laquelle ce drame parisien commence, il arrivait à la capitale, un jeune provincial pure et ambitieux : très ébahi de voir semée sur la route d'Angoulème à Paris presque toute la somme qu'il destinait à sa vie d'une année...

Ce spectacle est en forme de one-man-show, une narration entrecoupée de saynètes, une visite mélée d'humour noir au musée des horreurs des âmes.

J'ai récolté dans Illusions perdues et dans quelques autres recoins de la Comédie humaine, ce qui fait vivre et mourir les ambitieux.

J'ai voulu montrer, en place des honneurs qui leur sont réservées, la boue dans laquelle ils se séduisent.

Dire qu'ils n'ont rien de méritoire, rien d'admirable. Que la vie est ailleurs, qu'au delà des intrigues, des délices de la richesse et de l'horrible démangeaison de la domination, une autre aventure est possible !

Texte de la Compagnie Gaf 'Alu, Lionel JAMON