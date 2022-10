Petit coup d’œil dans le rétroviseur sur les activités d’été au centre de loisirs de Châtenoy le Royal.

Un mois et demi que la rentrée scolaire a eu lieu et pourtant regardons ce qui s’est passé pendant l’été au centre de loisirs.

Cette année, encore le centre de loisirs de Châtenoy a choyé les enfants avec une multitude d’activités. Il est bon de se rappeler que, même si les vacances d’été sont terminées, les enfants et les animatrices ont encore plein de belles images dans leur tête.

Le centre de loisirs a accueilli 227 enfants différents, de 3 à 11 ans, une légère hausse par rapport à l’été 2021. Les activités ont été organisées par tranche d’âge, un peu sous la même forme que pendant la crise covid.

Pour les petits de 3 à 5 ans, 32 enfants en juillet et 24 enfants en août ont fréquenté le centre avec 4 animatrices en juillet et 3 en août pour organiser les activités de tous ces petits. Des temps étaient consacrés aux différentes sorties : parc de Châtenoy en Bresse, Touroparc, Acrogivry, et quelques autres.

Les enfants de 6/11 ans un peu plus nombreux, 60 en juillet et 46 en août, sont sortis à Beaune plage, à la piscine de Chalon, au parc de la tête d’or à Lyon, à Acrogivry, plus une sortie commune avec les 3/5 ans au parc de la Colombière à Dijon. Il ne faut pas oublier les jeux et activités au centre avec les animatrices. Au centre, c'éataient les jeux collectifs, rally photos, concours de dessins, ateliers créatifs qui les ont occupé durant ss semaines de vacances.

18 enfants de 6 à 11 ans ont participé à un camp à Matour du 18 au 22 juilet avec 3 animateurs. Le transport s’est effectué en minibus à l’aller comme au retour, sur place tout le monde a couché sous des tentes. De nombreuses activités leur ont permis de 'sévader un peu : atelier cuisine, piscine, Blind test, land'art. Un blog avait été mis en place et accessible par les parents, un dispositif plutôt rassurant pour les familles.

Pour bien terminer cette saison estivale d’animations, le centre de loisirs a convié parents et enfants à une veillée avec pour thème les pirates. Les enfants sont venus déguisés à cette soirée.

Pendant que les enfants sont en classe, les animateurs et animatrices préparent les prochaines vacances pour pouvoir distraire les chers bambins.

C.Cléaux