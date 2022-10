CARBURANTS - Le MEDEF de Saône et Loire appelle les pétroliers à prendre leurs responsabilités

Risque de rupture d'approvisionnement en carburant : il est urgent que les syndicats saisissent la main tendue par Exxon Mobil et TotalEnergies pour ouvrir des négociations et trouver une solution par le dialogue social.



Le conflit entre Exxon Mobil, TotalEnergies et certains syndicats doit cesser. Nous tirons le signal d’alarme : de nombreuses entreprises commencent à avoir de réelles difficultés pour exercer leur activité. Leurs salariés ne peuvent plus se rendre sur le lieu de travail alors que près de 75% d’entre eux utilisent chaque jour leur voiture.



Les directions d’Exxon Mobil et de TotalEnergies ont tendu la main aux syndicats. Il est temps de trouver, dès aujourd’hui, une issue à ce conflit par le dialogue social et ainsi permettre aux stations-service d’être réapprovisionnées dans les plus brefs délais. Il en va de la poursuite de l’activité économique du pays.

Le Mouvement des Entreprises de France Saône-et-Loire