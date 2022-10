"Véritable force de frappe territoriale, les Départements sont une chance pour la France" pour François Sauvadet, Président de l'Assemblée des Départements de France

Communiqué du conseil départemental de la Côte-d'Or

Du mercredi 12 au vendredi 14 octobre se tiendront les Assises des Départements de France à Agen, en Lot-et-Garonne, sous la présidence de François Sauvadet. Durant ces trois journées d’échanges et de réflexion, les 103 Départements de France démontreront, dans la diversité qui les caractérise, leur capacité à agir au service des Français.

« Durant ces trois jours, nous redirons avec force que nous sommes, à travers nos missions essentielles dans le quotidien de nos concitoyens, en prise directe avec les réalités de la vie et que les problèmes de la France ne peuvent se régler depuis Paris » souligne François Sauvadet, Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or et de Départements de France. Et d’inviter l’Etat à « faire confiance aux Départements pour redonner de la souplesse à l’action publique et la rendre plus efficiente ».

L’Etat sera justement bien représenté au cours de ces assises. Faisant écho à la volonté commune de la Première Ministre, Elisabeth Borne, et du Président Sauvadet de plus de dialogue et de co-construction des politiques publiques entre l’Etat et les collectivités départementales, un ministre interviendra à chaque table ronde. La Première Ministre sera quant à elle présente vendredi 14 octobre pour clôturer ces Assises.

« Face au choc économique et social majeur que nous traversons, avec des fractures profondes au sein de notre société et une forte montée des précarités, une urgence climatique incontestable, des dépenses notamment sociales qui explosent, les Départements sont en première ligne et redoublent d’efforts pour mieux agir au service des Français. Véritable force de frappe territoriale, les Départements sont une chance pour la France. Il faut par conséquent leur donner la capacité d’agir. La question des moyens financiers alloués aux Départements sera ainsi commune à tous nos débats, car il serait dramatique de sacrifier nos investissements, indispensables en milieu rural où le maintien des services publics est vital pour l’avenir des territoires » rappelle le Président Sauvadet, qui reviendra sur tous ces enjeux dès l’ouverture des Assises jeudi 13 octobre.

A l’issue des Assises, un livre blanc des Départements de France sera remis au Gouvernement, avec des propositions concrètes pour dire quelle est la vision des Départements pour la France et ce qu’ils veulent défendre.