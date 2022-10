La Saône et Loire, en tête, des bénéficiaires du dispositif Pass'Sport

Le Pass’Sport est une aide à la pratique sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie de son inscription dans une structure sportive. En Saône et Loire, ils sont plus de 3226 à avoir bénéficié du dispositif.

Le Pass’Sport est une aide financière de 50 euros – déduction immédiate sur le coût de l’inscription en club (adhésion et/ou licence) – déployée par l’État pour permettre aux jeunes qui en sont le plus éloignés de s’engager dans une pratique sportive pérenne au sein d’un club.La prolongation de ce dispositif, qui a bénéficié l’an passé à près de 1,1 million de jeunes qui ont rejoint l’un des clubs sportifs engagés, répond à un enjeu de cohésion sociale, d’épanouissement et de santé pour la jeunesse de notre pays confrontée à une diminution du volume d’activité physique quotidienne ainsi qu’à une exposition importante aux écrans.Ce dispositif Pass’Sport est pérennisé au sein du budget du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques à hauteur de 100 millions d’euros. Il constitue un soutien au secteur sportif pour promouvoir la pratique sportive en réduisant le coût de l’inscription et un signal fort pour les familles, avec la volonté de devenir une véritable allocation de rentrée sportive.

Pour la seule Saône et Loire, ce sont 3226 enfants qui ont bénéficié du chèque en vue d'une pratique sportive.

Le portail https://www.pass.sports.gouv.fr/ permet aux jeunes et aux familles éligibles de récupérer leur code s’ils ne l’ont pas reçu par email ou s’ils l’ont perdu. - 50 €sur l’inscription dans un club.

LE PASS’SPORT ÉLARGI AUX ÉTUDIANTS BOURSIERS

Indispensable à leur santé et leur bien-être, la pratique d’une activité physique présente de nombreux bienfaits pour tous les étudiants. Outre le plaisir physique qu’elle procure, elle permet de lutter contre l’anxiété, augmenter sa productivité, maintenir ou retisser des liens sociaux... Or, l’entrée dans l’enseignement supérieur est souvent marquée par une baisse d’activité physique pour la plupart des jeunes. Si 70 % des étudiants souhaitent pratiquer une activité sportive, seuls 20 % d’entre eux y parviennent. 68 % des étudiants estiment que le coût nécessaire à la pratique d’une activité sportive est trop élevée (source : Anestaps).Pour encourager et faciliter une pratique physique régulière, l’État a élargi cette année le Pass’Sport aux étudiants boursiers. Les étudiants boursiers éligibles au Pass'Sport sont ceux âgés de 28 ans révolus au plus percevant une bourse sur critères sociaux versée par un Crous, l'Aide spécifique annuelle (ASA) ou une bourse versée par un conseil régional dans le cadre d'une formation sanitaire et sociale. Ils ont reçu au début du mois d’octobre leur code personnel par mail. Les associations membres de la Fédération Française de Sport Universitaire sont désormais éligibles au Pass’Sport.