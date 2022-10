Octobre rose s’est invité à la salle des fêtes de Crissey ce samedi.

Chaque année, le mois d’octobre est consacré à grande échelle à la sensibilisation de ce fléau qu’est le cancer du sein. Pourtant, le cancer ne disparait pas après le mois d’octobre, ni avant, il est présent à chaque instant, touchant des milliers de femmes dans le monde et même des hommes. Le dépistage systématique est indispensable et il faut aussi apprendre à mieux connaitre son corps en pratiquant l’autopalpation. C’est là tout l’enjeu d’octobre rose pour que chacune et chacun prenne conscience de la gravité de ce cancer.

Crissey a voulu encore cette année montrer la solidarité des crissotins pour cette cause. Le CCAS, en partenariat avec la mairie et les diverses associations de la commune, avait organisé ce samedi après-midi des rencontres avec les associations qui œuvrent journellement pour aider les femmes atteintes du cancer du sein et d’autres formes de cancer. Les plus connues sont Toujours Femmes, CoraSaône, la ligue contre le cancer, Oncossup…

Comme l’exprimait Virginie Blanchard première adjointe, maire par intérim jusqu’aux prochaines élections : « Bienvenue pour cette édition 2022 de Crissey en rose ! Depuis 2014 à Crissey nous encourageons les femmes à se faire dépister…en France le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent chez les femmes, avec près de 60 000 cas diagnostiqués chaque année et près de 12 000 décès…On ne cesse de le répéter, 1 femme sur 8 sera confrontée au cours de sa vie à un cancer du sein… » Dans son discours elle a remercié différentes instances : « Merci au club solidarité du collège Jean Villard qui depuis des années, en partenariat avec le Rotaty Club et le Pôle formation 21-71 de Chalon St Cosme, ne ménage pas les efforts pour récolter des dons. Ils sont 26 élèves de 3ème cette année… Merci aux commerçants et artisans de Crissey et tout particulièrement à l’association Dynamic Crissey qui répondent toujours présent pour cette cause… Merci au Gand Chalon pour son soutien et bien sûr aux agents et élus de Crissey... »

Une marche rose est partie de la salle des fêtes pour déambuler dans les rues de la commune, puis retour à la salle des fêtes pour partager le verre de l’amitié.

Une marche nocturne de 12 km était organisée par Criss Play Club pour bien terminer cette après-midi.

C.Cléaux