Saint Rémy fait du sport et de la marche pour Octobre rose.

La place de la mairie transformée en salle de sport pour la bonne cause samedi 8 Octobre.

Samedi matin, en plus des commerçants du marché, la place la mairie s’était habillée de rose.

Sur la place de nombreux stands d’associations s’étaient installés comme Toujours Femme, la Ligue contre le cancer, le don du sang, d’autres les avaient rejoints pour faire la promotion de sensibilisation sur ce cancer qui touche en priorité les femmes. L’atelier créatif avec le service famille proposait à la vente des galets peints, l’Espace Créations Loisirs des objets de tricotage, des cartes par Parenthèse Scrap, des chapeaux et des accessoires de Lydie Philippon, il y en avait pour tous les goûts. Les personnes pouvaient aussi profiter de la buvette en attendant la partie sportive de la matinée.

Florence Plissonnier maire de St Rémy et des élus étaient présents pour soutenir les associations et les infirmières Azalée venues expliquer comment pratiquer l’autopalpation et renseigner les personnes sur le dépistage indispensable afin de limiter les risques liés au cancer du sein.

Dès les 9h00 les marcheurs et adeptes de la petite reine sont partis pour une rando organisée par le Club Rando et Choréa Danse.

Une séance de Fitboxing avec Stéphanie Belin a attiré beaucoup de monde, très vite rejoint par les danseuses Pompons de l’association K’Dance Pompons, la démonstration est devenue une véritable séance de sport en plein air. Les athlètes de K’Dance ont remplacé le Yoga, l’animatrice d’Essence de Yoga ne pouvant pas être là.

C.Cléaux